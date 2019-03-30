День ангела Алексея и Павла: как поздравить

29 марта отмечают День ангела Алексея и Павла. Имя Алексей произошло в переводе с древнегреческого языка означает "защитник", "оберегающий", а значение имени Павел имеет латинское происхождение.
OBOZREVATEL узнал о том, что означают эти имена и подобрал лучшие поздравления с Днем ангела Алексея и Павла.
Значение имени
Имя Павел в переводе с латинского языка ("паулюс") означает "маленький", "незначительный", "малыш". Есть мнение, что это имя трактуется как "младший", что было актуально при совпадении имен отца и сына. С детства у Павла непростой характер. Он достаточно отзывчивый человек, с радостью готов помочь старшим в домашних делах. Кроме того, растет послушным ребенком, который строго соблюдает запреты. В тоже время Павел лёгок в общении. Всегда спокоен и доброжелателен. Он искренен и умеет сочувствовать.
Имя Алексей в переводе с древнегреческого языка означает "защитник", "оберегающий". Покладистый характер Алексея помогает ему счастливо строить свою семейную жизнь. Творческие способности дают широкие перспективы, но Алексей очень брезглив и поэтому отказывается от многих удачных идей.
Поздравления в стихах
Павел, с праздником поздравить
Я хочу тебя скорей!
Счастья, радости, богатства,
Верных, искренних друзей!
Будь здоровым и веселым.
В жизни пусть тебе везет.
Все хорошее скорее
В руки пусть к тебе придет.
Я тебе желаю, Леша,
Чтоб блистательный успех
Завсегда судьбою правил
Без значительных помех!
Чтоб семья тебя любила,
И ценила вся родня,
Чтоб удача приходила,
Счастьем балуя тебя!
СМС-поздравления
Дорогой наш, милый Павел!
Ты делами всегда славен.
Поздравляем мы тебя,
С уважением и любя!
Алексей, тебе удачи,
И еще в придачу счастья,
Много-много лишь добра,
И душевного тепла!
Поздравления в прозе
В твой День ангела желаем счастья, мира, света и любви. Всегда оставайся самым лучшим и позитивным, Паша, пусть твои желания сбываются, а страхи никогда не воплощаются. С праздником и всего самого прекрасного, пусть не только этот день будет солнечным, но и все, что следуют за ним.
Дорогой мой Алексей, поздравляю тебя от всей души. Хочу тебе пожелать, чтобы ты по жизни всегда оставался защитником, как предначертано судьбою твоего имени: защитником своих родных, защитником своих идей и своих достижений, своей любви и своего счастья. Будь уверен в себе, безумно счастлив.
Открытки с Днем ангела
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