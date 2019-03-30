День ангела Алексея и Павла: как поздравить

29 марта отмечают День ангела Алексея и Павла. Имя Алексей произошло в переводе с древнегреческого языка означает "защитник", "оберегающий", а значение имени Павел имеет латинское происхождение.

OBOZREVATEL узнал о том, что означают эти имена и подобрал лучшие поздравления с Днем ангела Алексея и Павла.

Значение имени

Имя Павел в переводе с латинского языка ("паулюс") означает "маленький", "незначительный", "малыш". Есть мнение, что это имя трактуется как "младший", что было актуально при совпадении имен отца и сына. С детства у Павла непростой характер. Он достаточно отзывчивый человек, с радостью готов помочь старшим в домашних делах. Кроме того, растет послушным ребенком, который строго соблюдает запреты. В тоже время Павел лёгок в общении. Всегда спокоен и доброжелателен. Он искренен и умеет сочувствовать.

Имя Алексей в переводе с древнегреческого языка означает "защитник", "оберегающий". Покладистый характер Алексея помогает ему счастливо строить свою семейную жизнь. Творческие способности дают широкие перспективы, но Алексей очень брезглив и поэтому отказывается от многих удачных идей.

Поздравления в стихах

Павел, с праздником поздравить

Я хочу тебя скорей!

Счастья, радости, богатства,

Верных, искренних друзей!

Будь здоровым и веселым.

В жизни пусть тебе везет.

Все хорошее скорее

В руки пусть к тебе придет.

Я тебе желаю, Леша,

Чтоб блистательный успех

Завсегда судьбою правил

Без значительных помех!

Чтоб семья тебя любила,

И ценила вся родня,

Чтоб удача приходила,

Счастьем балуя тебя!

СМС-поздравления

Дорогой наш, милый Павел!

Ты делами всегда славен.

Поздравляем мы тебя,

С уважением и любя!

Алексей, тебе удачи,

И еще в придачу счастья,

Много-много лишь добра,

И душевного тепла!

Поздравления в прозе

В твой День ангела желаем счастья, мира, света и любви. Всегда оставайся самым лучшим и позитивным, Паша, пусть твои желания сбываются, а страхи никогда не воплощаются. С праздником и всего самого прекрасного, пусть не только этот день будет солнечным, но и все, что следуют за ним.

Дорогой мой Алексей, поздравляю тебя от всей души. Хочу тебе пожелать, чтобы ты по жизни всегда оставался защитником, как предначертано судьбою твоего имени: защитником своих родных, защитником своих идей и своих достижений, своей любви и своего счастья. Будь уверен в себе, безумно счастлив.

Открытки с Днем ангела

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