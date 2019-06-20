День ангела Александра: самые яркие поздравления и открытки

20 июня отмечается день ангела Александра. Это имя в переводе с древнегреческого означает "защищать".
Александр упорно добивается своей цели, может стать во главе коллектива и умело управлять им. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, как оригинально поздравить Александра с Днем ангела.
Поздравление с днем ангела Александра в стихах
День Александра
С Днем именин вас, Александр,
Поздравить я спешу скорей!
Пусть охраняет вас ваш ангел,
Успех в делах чтоб шел быстрей!
Пусть в жизни лучшее случится,
Вы любите всех защищать!
И Вам пусть в нужную минуту
Все в мире будут помогать!
***
Несравненный Александр,
Я желаю долгих лет,
Чтобы ездил на Феррари,
Кушал устрицы в обед.
Отдыхал что на Багамах,
Расслаблялся в ресторанах,
Пусть мечты и все желания
Тебе будут по карману.
Силы будут пусть, здоровье,
Страсть гремучая кипит,
Путь к успеху и победам
Будет пусть всегда открыт.
Поздравление с днем ангела Александра в прозе
Поздравляю с днем ангела тебя, Александр. От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду будет присутствовать в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!
***
Грациозный Александр, пусть у тебя в жизни все будет на высшем уровне, пусть тебя окружают честные и порядочные люди, друзья не завидуют, а враги не злорадствуют. Любви тебе, здоровья и взаимопонимания!
Открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине настала пора выпускных вечеров. Как родителям поздравить своих детей с важным праздником, читайте по ссылке.
Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!