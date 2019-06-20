День ангела Александра: самые яркие поздравления и открытки

20 июня отмечается день ангела Александра. Это имя в переводе с древнегреческого означает "защищать".

Александр упорно добивается своей цели, может стать во главе коллектива и умело управлять им. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, как оригинально поздравить Александра с Днем ангела.

Поздравление с днем ангела Александра в стихах

День Александра

С Днем именин вас, Александр,

Поздравить я спешу скорей!

Пусть охраняет вас ваш ангел,

Успех в делах чтоб шел быстрей!

Пусть в жизни лучшее случится,

Вы любите всех защищать!

И Вам пусть в нужную минуту

Все в мире будут помогать!

***

Несравненный Александр,

Я желаю долгих лет,

Чтобы ездил на Феррари,

Кушал устрицы в обед.

Отдыхал что на Багамах,

Расслаблялся в ресторанах,

Пусть мечты и все желания

Тебе будут по карману.

Силы будут пусть, здоровье,

Страсть гремучая кипит,

Путь к успеху и победам

Будет пусть всегда открыт.

Поздравление с днем ангела Александра в прозе

Поздравляю с днем ангела тебя, Александр. От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду будет присутствовать в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!

***

Грациозный Александр, пусть у тебя в жизни все будет на высшем уровне, пусть тебя окружают честные и порядочные люди, друзья не завидуют, а враги не злорадствуют. Любви тебе, здоровья и взаимопонимания!

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