День ангела Александра: лучшие поздравления и открытки

24 августа празднуется день ангела Александра. Это имя в переводе древнегреческого языка означает "защищать".

Носители имени Александр всегда добиваются своей цели, могут умело управлять коллективом. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, как оригинально поздравить Александра с именинами.

День ангела Александра – поздравление в стихах

Имя славное ты носишь,

Им гордится можешь смело.

Защищать, как всем известно,

Благороднее нет дела.

Саша, пусть же имя станет

Путеводною звездою

И счастливым талисманом,

Что от бед земных укроет.

***

Александр — мужчина защитник,

Он надежда семьи с малых лет.

Обожает девчонок и книжки

И конфликты все сводит "на нет".

Вырастает достойным мужчиной,

Добивается целей своих.

Он не ищет по жизни причины,

Лишь возможностям шлет он привет.

Пожелаем мы вам, Александры,

Продвигаться упорно вперед.

Пусть вас ангел в пути окрыляет

И дорогою светлой ведет!

День ангела Александра – поздравление в прозе

Александр, поздравляю с Днем ангела. Хочу пожелать всегда уверенно держать свои позиции и никогда бросать начатое на полпути. Пусть грандиозным будет успех в делах, пусть невероятным будет счастье в жизни. Желаю следовать по тропе удачи и непременно добиваться больших побед.

***

Дорогой Саша, я тебя поздравляю от всего сердца и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и великолепных идей, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.

День ангела Александра – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа отмечается День Независимости Украины. Все подробности о том, как празднуют украинцы, читайте в нашем материале.

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