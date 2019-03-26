День ангела Александра: как поздравить

26 марта отмечают День ангела Александра. Это имя происходит от греческих слов, "алекс" — защитник и "андрос" — мужчина.
Мужчины с именем Александр склонны упорно добиваться своей цели. Они могут стать во главе коллектива и умело управлять им, опираясь при этом на наиболее способных людей, доверяя им самые сложные дела. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, как оригинально поздравить Александра с Днем ангела.
С Днем ангела, Саша, тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
С Днем именин вас, Александр,
Поздравить я спешу скорей!
Пусть охраняет вас ваш ангел,
Успех в делах чтоб шел быстрей!
Пусть в жизни лучшее случится,
Вы любите всех защищать!
И Вам пусть в нужную минуту
Все в мире будут помогать!
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