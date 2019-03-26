День ангела Александра: как поздравить

26 марта отмечают День ангела Александра. Это имя происходит от греческих слов, "алекс" — защитник и "андрос" — мужчина.

Мужчины с именем Александр склонны упорно добиваться своей цели. Они могут стать во главе коллектива и умело управлять им, опираясь при этом на наиболее способных людей, доверяя им самые сложные дела. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, как оригинально поздравить Александра с Днем ангела.

С Днем ангела, Саша, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

С Днем именин вас, Александр,

Поздравить я спешу скорей!

Пусть охраняет вас ваш ангел,

Успех в делах чтоб шел быстрей!

Пусть в жизни лучшее случится,

Вы любите всех защищать!

И Вам пусть в нужную минуту

Все в мире будут помогать!

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