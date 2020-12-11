День Андрея Первозванного: что нельзя делать в праздник

В воскресенье, 13 декабря, православная церковь будет почитать память апостола Андрея Первозванного, которого, согласно Евангелию, Иисус Христос призвал первым из 12 ближайших учеников.

В народе праздник известен под названиями День Андрея, Андреев день, Андрея, Калита. В этот день работа считается грехом, а незамужние девушки, несмотря на запрет церкви, гадают на суженого. OBOZREVATEL предлагает своим читателям подробнее узнать о главных традициях, суевериях и приметах праздника.

Кто такой Андрей Первозванный

Апостол Андрей, как и его брат апостол Петр, родился в израильском городе Вифсаиде, на берегу Галилейского озера. Братья были рыбаками; повзрослев, они перебрались в город Капернаум, где продолжили заниматься рыбным промыслом.

Андрей считается первым из призванных учеников Иисуса Христа, поэтому его часто называют Первозванным. До самого конца земного пути Спасителя он следовал за Ним, а после крестной смерти Иисуса стал свидетелем Воскресения и Вознесения Сына Божьего.

Апостол Андрей считается первым из призванных учеников Иисуса Христа azbyka.ru

В Пятидесятницу после воскресения Иисуса на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков и они обрели дар исцелять людей от самых тяжелых болезней, проповедовать на разных языках и пророчествовать.

Далее апостолы направились в разные страны, чтобы нести людям знания о слове Божьем. Андрею Первозванному выпали земли Черноморского побережья. Согласно преданию, он проповедовал в Крыму, а затем поднялся по Днепру до места, где позже был основан Киев. Святой благословил холмы и на одном из них водрузил крест, сказав своим ученикам: "На горах этих воссияет благодать Божья: великий город будет здесь и Бог воздвигнет много церквей".

Андрей Первозванный был распят на кресте Wikipedia

Также Андрей дошел до Новгорода, где воздвигнул крест возле села Грузино и уничтожил языческие капища, обратив жрецов в христианство. Поэтому на Руси святого апостола Андрея почитали своим покровителем.

В селении Патры (сейчас Греция) Андрей Первозванный принял мученическую смерть. За проповедование христианства правитель города, язычник Егиат велел распять апостола на кресте. Тогда святой попросил, чтобы крест этот был не таким, как тот, на котором распяли Иисуса Христа, поскольку не считал себя достойным принять смерть так же.

Традиции на Андрея

В День Андрея верующие посещают богослужение в храме и молятся апостолу. Так как святой считается покровителем моряков, людям, работа которых связана с риском, полезно причаститься. А незамужние женщины могут просить святого о счастье в семейной жизни.

В семьях, где есть Андреи и Андреевичи, по традиции устраивают застолье – но без шума и с постными блюдами, так как продолжается Рождественский пост.

В День Андрея верующие посещают богослужение в храме Wikipedia

В старину на Андрея отмечался дохристианский праздник Калита . Калитой называли специальные обрядовые коржики, которые выпекали девушки и с которыми затем устраивали игры и гадания.

Калиту привязывали как можно выше под потолок, юноши и девушки должны были с завязанными глазами допрыгнуть до нее, чтобы откусить кусок.

В ночь с 12 на 13 декабря незамужние девушки ворожили на суженого, хотя церковь не приветствует любых гаданий, считая их грехом и обращением к темным силам.

Сон, приснившийся на Андрея, считается вещим: по поверью, в нем может явиться будущий любимый человек.

В ночь на Андрея незамужние девушки гадают на суженого depositphotos.com

Приметы на 13 декабря

Красный огонь в печи – к холодам, белый – к потеплению.

Ясная погода – к урожайному году.

Выпал снег – может пролежать до апреля.

По приметам в День Андрея пытаются предсказать погоду Pixabay

Что нельзя делать в День Андрея

Тяжело работать, заниматься рукоделием.

Гадать.

Ругаться, злиться, сквернословить. Этот запрет действует и в другие дни, но в христианские праздники особенно актуален.

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