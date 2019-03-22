День 40 святых: праздники и приметы 22 марта 2019

22 марта 2019 года отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день почитают память 40 святых а также отмечают Всемирный день водных ресурсов.
Приметы 22 марта могут указать на то, каким будет урожай, а также о погоде, которая будет летом. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.
pexels.com
День памяти сорока Севастийских мучеников
22 марта Православная Церковь чтит память сорока Севастийских мучеников — воинов-христиан из города Севастии (территория современной Турции), которые приняли мученическую смерть за веру во Христа.
pexels.com
Всемирный день водных ресурсов
Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов (World Water Day или World Day of Water). Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.
pexels.com
Приметы
Если на сороки будет тепло, то оно простоит еще сорок дней, а холодно — жди сорок холодных утренников-морозов.
Если сороки и галки прилетели на Сорока — к теплу.
Чайка прилетела — скоро лед пойдет.
Теплый ветер — к дождливому лету.
pexels.com
Астрологический прогноз 22 марта
В этот день все знаки Зодиака будут находится под серьезным влиянием Вселенной. Гороскоп советует всем подольше отдыхать и концентрировать внимание исключительно на позитивных мыслях и желаниях.
pexels.com
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!