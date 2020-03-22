День 40 святых - 2020 в Украине: что нельзя делать

22 марта православная церковь отмечает праздник 40 святых в честь памяти Сорока Севастийских мучеников, принявших жестокую смерть во имя христианской веры.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о традициях и запретах этого праздника.

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История праздника начинается в 320 году, когда 40 воинов римского легиона отказались отречься от христианства и погибли мученической смертью на Севастийском озере. Воины отказались приносить жертвы языческим идолам, и разъяренный Ликиний приказал вечером раздеть их и поместить в ледяное озеро.

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Традиции праздника

В день Сорока святых облегчается строгость Великого поста. Также обязательно идут в церковь и ставят 40 свечей, молятся, благодарят Бога за все, просят защиты от бед, болезней, ударяя 40 поклонов.

МК

Часто женщины пекут 40 булочек в форме птичек.

Приметы на День сорока святых

В этот день обязательно нужно посетить церковь и помолиться.

День сорока святых обязательно нужно испечь булочки.

Молодым людям в этот день следует качаться на качелях. Говорят, что это действие принесет счастье и урожайный год.

В этот день принято строить планы на будущее и мечтать.

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Что нельзя делать в День сорока святых

В этот день нельзя работать физически, а также заниматься уборкой жилья.

Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, как и во время всего Великого поста.

Нельзя стирать, шить, заниматься рукоделием или что-то ремонтировать.

Нельзя одалживать деньги.

Нельзя гневаться, злиться и сквернословить.

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