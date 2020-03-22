День 40 святых - 2020 в Украине: что нельзя делать

22 марта православная церковь отмечает праздник 40 святых в честь памяти Сорока Севастийских мучеников, принявших жестокую смерть во имя христианской веры.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о традициях и запретах этого праздника.
comandir.com
История праздника начинается в 320 году, когда 40 воинов римского легиона отказались отречься от христианства и погибли мученической смертью на Севастийском озере. Воины отказались приносить жертвы языческим идолам, и разъяренный Ликиний приказал вечером раздеть их и поместить в ледяное озеро.
narodna-pravda.ua
Традиции праздника
В день Сорока святых облегчается строгость Великого поста. Также обязательно идут в церковь и ставят 40 свечей, молятся, благодарят Бога за все, просят защиты от бед, болезней, ударяя 40 поклонов.
МК
Часто женщины пекут 40 булочек в форме птичек.
Приметы на День сорока святых
В этот день обязательно нужно посетить церковь и помолиться.
День сорока святых обязательно нужно испечь булочки.
Молодым людям в этот день следует качаться на качелях. Говорят, что это действие принесет счастье и урожайный год.
В этот день принято строить планы на будущее и мечтать.
pro2019god.ru
Что нельзя делать в День сорока святых
В этот день нельзя работать физически, а также заниматься уборкой жилья.
Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, как и во время всего Великого поста.
Нельзя стирать, шить, заниматься рукоделием или что-то ремонтировать.
Нельзя одалживать деньги.
Нельзя гневаться, злиться и сквернословить.
inforesist.org
Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся