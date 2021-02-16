Даты Пасхи до 2030 года в Украине: как вычисляется день важнейшего христианского праздника

Пасха – важнейший христианский праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа. Дата его не является фиксированной и меняется из года в год.

OBOZREVATEL рассказывает, когда отмечается Светлое Воскресенье Христово в 2021-2030 годах и по какому принципу определяется день торжества.

История установления даты Пасхи

На Первом Вселенском соборе в 325 году было решено отмечать Пасху всем церквям в один день, не совпадающий с иудейской датой, приходящейся до весеннего равноденствия.

Александрийский патриарх ежегодно вычислял дату праздника и заблаговременно сообщал ее в Рим для празднования в единый день. Однако позже такая традиция прекратилась и Восток и Запад стали отмечать Пасху каждый по своим вычислениям.

В 4-6 веках в Александрии (территория современного Египта) были созданы специальные пасхальные таблицы, позволившие определять дату Пасхи на длительный период. Так, главный христианский праздник стали отмечать в первое воскресенье после первого полнолуния, которое следует за днем весеннего равноденствия (21 марта) или совпадает с ним.

В 4-6 веках в Александрии были созданы специальные пасхальные таблицы Unsplash

Почему католическая и православная церкви отмечают Пасху в разные дни

В 16 веке Римская католическая церковь перешла на григорианский календарь и стала отмечать Пасху по григорианской пасхалии, а православная продолжила использовать юлианский календарь и отмечать праздник по александрийской. Поэтому Светлое Христово Воскресенье у православных и католиков обычно приходится на разные дни.

Когда Пасха в 2021 году

У православных – 2 мая, у католиков – 4 апреля.

Когда Пасха в 2022 году

У православных – 24 апреля, у католиков – 17 апреля.

Пасха у православных и католиков обычно приходится на разные дни Unsplash

Когда Пасха в 2023 году

У православных – 16 апреля, у католиков – 9 апреля.

Когда Пасха в 2024 году

У православных – 5 мая, у католиков – 31 марта.

Когда Пасха в 2025 году

Православные и католики отмечают праздник в один день – 20 апреля.

Когда Пасха в 2026 году

У православных – 12 апреля, у католиков – 5 апреля.

На Первом Вселенском соборе в 325 году было решено отмечать Пасху всем церквям в один день Unsplash

Когда Пасха в 2027 году

У православных – 2 мая, у католиков – 28 марта.

Когда Пасха в 2028 году

Православные и католики отмечают праздник в один день – 16 апреля.

Когда Пасха в 2029 году

У православных – 8 апреля, у католиков – 1 апреля.

Когда Пасха в 2030 году

У православных – 28 апреля, у католиков – 21 апреля.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, на какие числа приходится Великий пост в 2021 году. Его цель – подготовка к празднованию Пасхи и воспоминание о 40-дневном посте Иисуса Христа в пустыне.