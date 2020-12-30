Данилов день: что нельзя делать в праздник

В среду, 30 декабря, православная церковь чтит память пророка Даниила и трех святых отроков: Азарии, Анании и Мисаила.

В народе праздник известен как Данилов день, Даниил, Данило и три отрока. В этот день в храмах разыгрывали историю, рассказывающую о жизни святых. Подробнее о традициях, истории, приметах и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Даниил родился в знатной семье иудеев, но еще юношей попал в плен, после того как в 587 году до н. э. вавилонский царь Навуходоносор II завоевал Иерусалим. Вместе с ним оказались в неволе отроки Анания, Азария и Мисаил, также происходившие из богатых семей.

Все четверо не забывали о своей вере и вели скромный образ жизни, отказываясь от всякой роскоши. Даниил, по преданию, получил от Бога дар толковать сны, благодаря чему стал приближенным к Навуходоносору.

Однажды пленникам было приказано поклониться идолу, но они отказались. Тогда Анания, Мисаил и Азария были брошены в печь, а Даниил – в ров со львами, но все это не причинило вреда святым. Пораженный произошедшим чудом, Навуходоносор уверовал в Бога и освободил пленников.

Как сказано в Книге пророка Даниила, входящей в состав Ветхого Завета, святой дожил до глубокой старости. Он известен также тем, что однажды объяснил Навуходоносору приснившийся ему сон об истукане, который разбил камень, превратившийся в великую гору. Так, истукан символизировал царства язычников, камень – Мессию, а гора – Вечное царство Божье.

Кроме того, Даниил объяснил царю Валтасару слова "мене, мене, текел, упарсин", начертанные таинственной рукой во время устроенного им пира: они предвещали скорую гибель царства. Даниил также предрек "семьдесят седьмин", оставшиеся до прихода Мессии, а царю Киру указал на пророчество о нем, чем сподвиг освободить евреев из плена и восстановить Иерусалимский храм.

В старину праздник называли Даниил, Данилов день, Данил и три отрока.

В храмах разыгрывали ветхозаветную историю о брошенных в печь святых. В центре ставили деревянную печь, в которую помещали зажженные свечи, и устраивали представление с участием двух взрослых и трех мальчиков-певчих.

Сны на Даниила считались вещими. Девушки пытались увидеть во сне суженого, для чего под подушку клали три лавровых листа с записанными на них именами отроков Анании, Азарии и Мисаила.

Наши предки считали, что в Данилов день могут ударить сильные морозы, поэтому печь старались натопить на два дня.

Выпал иней – на Святки будет тепло.

Началась метель – пчелы летом будут хорошо роиться.

Какая погода 30 декабря – такой и май будет.

Небольшие прояснения – к погожим дням.

В старину люди верили, что нельзя будить спящего человека, так как во время сна душа покидает его тело. 30 декабря также запрещалось целовать спящих детей – опасались болезней.

Суеверные люди говорили, что спящего ребенка нельзя и кормить грудью, – в противном случае он будет плохо расти.

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