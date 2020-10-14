Чудотворная икона Покров Богородицы: что означает образ

Икона Покров Пресвятой Богородицы является одним из наиболее известных произведений на тему Пресвятой Девы, держащей на распростертых руках свое покрывало (омофор) – знак любви и участия, которое Она испытывает ко всем нам.

Как поясняется, благодать Покрова Святой незримо осеняет и защищает каждого человека, сохраняя от греха и помогая в нелегкое время. OBOZREVATEL решил напомнить, что означает икона.

Икона, посвященная Покрову Богородицы имеет свою легенду. Согласно ей, во время земной жизни Дева Мария претерпевала множество притеснений и страданий. Она видела, как распинали Ее Сына, видела его страшные муки на кресте и оплакивала Его судьбу.

После этого Пречистая Царица участвовала в походах и проповедях апостолов Иисуса, опекала и поддерживала их Своей благодатью. Благодаря ее добрый деяниям, все утраты сменились небесным блаженством, радостью и славой, которые будут с ней вечно. Из-за этого Дева не выносит строгий приговор, а, напротив – сочувствует каждому человеку, заступаясь за него перед Господом, понимает меру людских грехов, избавляет от скорби, печали и трудностей.

Созданная по образу Богородицы Икона обязательно должна присутствовать в доме каждого христианина, поскольку она является воплощением Небесной Церкви, которая непрестанно молится обо всех людях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об истории Семистрельной иконы Божией Матери, празднование в честь которой Православная Церковь совершает 26 августа.