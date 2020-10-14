Чудотворная икона Покров Богородицы: что означает образ

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Праздники
2,1 т.
Икона Покров Пресвятой Богородицы

Икона Покров Пресвятой Богородицы является одним из наиболее известных произведений на тему Пресвятой Девы, держащей на распростертых руках свое покрывало (омофор) – знак любви и участия, которое Она испытывает ко всем нам.

Как поясняется, благодать Покрова Святой незримо осеняет и защищает каждого человека, сохраняя от греха и помогая в нелегкое время. OBOZREVATEL решил напомнить, что означает икона.

Икона, посвященная Покрову Богородицы имеет свою легенду. Согласно ей, во время земной жизни Дева Мария претерпевала множество притеснений и страданий. Она видела, как распинали Ее Сына, видела его страшные муки на кресте и оплакивала Его судьбу.

После этого Пречистая Царица участвовала в походах и проповедях апостолов Иисуса, опекала и поддерживала их Своей благодатью. Благодаря ее добрый деяниям, все утраты сменились небесным блаженством, радостью и славой, которые будут с ней вечно. Из-за этого Дева не выносит строгий приговор, а, напротив – сочувствует каждому человеку, заступаясь за него перед Господом, понимает меру людских грехов, избавляет от скорби, печали и трудностей.

Богородица понимает меру людских грехов, избавляет от скорби, печали и трудностей.

Созданная по образу Богородицы Икона обязательно должна присутствовать в доме каждого христианина, поскольку она является воплощением Небесной Церкви, которая непрестанно молится обо всех людях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об истории Семистрельной иконы Божией Матери, празднование в честь которой Православная Церковь совершает 26 августа.

Покров Пресвятой Богородицы