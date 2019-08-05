Чудотворная икона: что просить перед Почаевской Божьей Матерью

В понедельник, 5 августа, православные христиане и католики почитают одну из важных святынь – икону Почаевской Божьей Матери. В молитве перед ней многие верующие просят помощи в решении различных жизненных вопросов.

OBOZREVATEL собрал историю о чудотворной иконе, что она символизирует, и в каких случаях приходит на помощь.

История появления иконы Божьей Матери Почаевской

Церковные легенды рассказывают о том, что лик Богородицы из Почаева был послан христианам в период набегов татар, когда нападавшие разоряли земли, брали в плен людей, разрушали деревни, крепости и монастыри.

В этот период несколько монахов искали себе убежище на Волынских землях, и когда один из них поднялся на вершину холма, то заметил там Пречистую Деву. Она стояла в огненном ореоле и указывала на камень у себя под ногами. Увидев это, мужчина испугался и убежал. Однако осознав все величие увиденного, он и его спутники стали молиться к ней и просить установок. Через некоторое время Богородица исчезла со скалы, но оставила на ней отпечаток своей ступни, из которого впоследствии забил источник. На этом месте монахи основали монастырь, к которому начали сходиться паломники.

Икона же, которая напоминает о событии, в Украине появилась лишь в 1559 году. Патриарх Неофит передал ее дворянке Анне Гойской, в знак благодарности за то, что она когда-то дала ему приют в своем имении. В течение 38 лет образ Богородицы находился в часовне на территории поместья Гаевский. Впрочем, когда благодаря иконе слепой от рождения 38-летний брат дворянки прозрел, она решила передать святыню в монастырь. Так, реликвия, от которой отходило лучистое сияние, была перенесена в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру.

Почему икону Почаевской Божьей Матери почитают именно 5 августа

В 1675 году произошло связанное со священной реликвией чудо. Когда в монастырь подошли турецкие войска, напуганные жители обители отслужили перед иконой всенощное. И на рассвете над куполами главного собора Лавры появилась сама Небесная Царица, в сопровождении ангелов и праведников. Пораженные враги бежали, а монахи установили дату этого события (5 августа или 23 июля по старому стилю) как день поминовения образа.

В чем помогает икона Почаевской Божьей Матери

Образ Девы Марии Почаевской известен многочисленными чудесами. Так, в молитве к ней обращались даже совсем отчаявшиеся люди и получали избавления от страшных болезней. Впрочем святыня способна помогать не только с физическими проблемами. Молитва перед иконой помогает укрепить веру, избавиться от сомнений, утолить тревогу и получить покой.

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