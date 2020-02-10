Что приготовить в День святого Валентина: топ-5 рецептов к 14 февраля

Если вы решили отметить День Валентина дома, стоит продумать праздничное меню: ведь в этот особенный день к столу принято подавать изысканные и необычные блюда.

Важно не только учесть вкусы любимого человека, но и не обойти вниманием романтичное оформление еды. К празднику OBOZREVATEL даст несколько советов, что приготовить на День святого Валентина, чтобы порадовать свою вторую половинку.

1. Торт в форме сердца на День святого Валентина

Торт на День святого Валентина Pinterest

Так, главным украшением праздничного ужина и приятным сюрпризом может стать красивый торт на День святого Валентина, приготовленный вами собственноручно. К примеру, это может быть шоколадный торт в форме сердца.

Для его приготовления понадобится специальная форма, тефлоновая или силиконовая, приобрести которую можно в любом хозяйственном магазине.

Ингредиенты для теста: яйца – 6 штук, сахар – 180 грамм, крахмал картофельный – 75 грамм,

мука – 75 грамм, разрыхлитель – 2 чайные ложки, какао – 3 столовые ложки, ванилин.

Сахарный сироп для пропитки: сахар – 1 стакан, вода – 1 стакан, коньяк – 40 мл.

Шоколадный крем: масло сливочное – 120 граммов, молоко – 180 мл, сахарная пудра – 330 граммов, шоколад или кувертюр – 225 граммов, какао – 25 грамм.

Приготовление:

2. Пицца в форме сердца на День Влюбленных

Пицца на День святого Валентина Pinterest

Хорошим блюдом, приготовленным в Деньсвятого Валентина, будет и пицца в форме сердца, которая замешивается на оливковом масле и кипятке. Предлагаем такой вариант приготовления:

3. Салат "Гранатовое сердце"

Салат "Гранатовое сердце" также идеально подойдет для Дня влюбленных. Для его приготовления потребуются: отваренная куриная грудка – 1 шт., грецкие орехи – 80 г, твердый сыр – 180 г, свекла – 1 шт., гранат – 1 шт., вареные яйца – 5 шт., майонез – 200 г, соль, перец по вкусу.

Салат "Гранатовое сердце" на День святого Валентина Pinterest

Приготовление: курицу нарезать мелкими кубиками, лук – полукольцами и обжарить. Свеклу, сыр и яйца по отдельности натереть на крупной терке, гранат разобрать на зерна. Далее выкладывать слоями в следующей последовательности: куриное филе, обжаренный лук, майонез, яйца с небольшим количеством соли, сыр, грецкие орехи, майонез, свекла, майонез, зерна граната.

4. Суши в форме сердца

Суши в День святого Валентина Pinterest

Суши в виде сердечек на День святого Валентина вы можете заказать в японском ресторане или же приготовить сами. Для этого роллам необходимо придать специальную форму.

5. Клубничный коктейль с шампанским

Коктейль на День святого Валентина Pinterest

В качестве романтичной выпивки на День святого Валентина прекрасно подойдет клубничный коктейль с шампанским. Для его приготовления понадобятся: клубничный ликер – 30 мл, нарезанная большая свежая клубника – 2 шт., охлажденное шампанское – 200 мл.

Приготовление: разделить нарезанную клубнику и ликер между двумя бокалами для шампанского, а затем медленно влить шампанское. Подавать такой коктейль следует сразу после приготовления.

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