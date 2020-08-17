Что приготовить на Яблочный Спас 2020: самые простые рецепты блюд из яблок

В среду, 19 августа, православные верующие отмечают Преображение Господне или Яблочный Спас – большой христианский праздник, посвященный событию явления Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя учениками во время молитвы.

Основными продуктами в этот день являются яблоки и мед. По традиции принято изготавливать выпечку из яблок и готовить другие блюда из этих фруктов. OBOZREVATEL рассказывает, что лучше приготовить на Яблочный Спас и предлагает узнать три простых рецепта.

Яблочный штрудель: самый легкий рецепт

Ингредиенты

4 яблока;

200 г коричневого сахара;

150 г изюма;

немного растительного масла;

300 г слоеного теста;

1 яйцо;

60 мл молока.

Яблочный штрудель: как приготовить Рixabay

Приготовление

Очистите яблоки и удалите сердцевину. Одно яблоко натрите на тёрке, а остальные разрежьте пополам и нашинкуйте тонкими дольками. Смешайте яблоки с сахаром и изюмом.

Застелите противень пергаментом и смажьте маслом. Раскатайте тесто в большой прямоугольник и аккуратно перенесите на противень. Выложите начинку и распределите вдоль длинной стороны теста. Накройте второй половиной теста и мокрыми руками скрепите края.

Взбейте яйцо с молоком, смажьте штрудель и сделайте на нём продольные надрезы. Выпекайте при температуре 200 °C 35–40 минут, пока штрудель не подрумянится.

Запеченные яблоки с хрустящей начинкой

Ингредиенты

6 яблок;

200 г овсяных хлопьев;

80 г сливочного масла;

4 столовые ложки коричневого сахара;

1 столовая ложка корицы;

ванильное мороженое, карамельный соус — по желанию.

Запеченные яблоки с начинкой: легкий рецепт "Гастроном"

Приготовление

Очистите и нарежьте кубиками одно яблоко. У остальных срежьте верхушки и удалите мякоть. Смешайте овсяные хлопья, масло, сахар и корицу. Затем добавьте кубики яблока и аккуратно перемешайте.

Положите подготовленные яблоки в форму, выложите в них начинку и поставьте в разогретую до 200 °C духовку на 35 минут.

Перед подачей можно выложить на каждое яблоко по шарику мороженого и украсить карамелью.

Творожно-яблочная запеканка

Ингредиенты

100 г сливочного масла;

150 г сахара + 2 столовые ложки для посыпки;

4 яйца;

600 г творога;

4 столовые ложки манной крупы;

4 крупных яблока.

Как приготовить творожную запеканку с яблоками: простой рецепт "Гастроном"

Приготовление

Смешайте сливочное масло с сахаром. Не переставая помешивать, по одному введите яичные желтки. Добавьте творог, манку, взбитые яичные белки и перемешайте до однородной консистенции.

Очистите яблоки и удалите сердцевину. Разрежьте их поперёк на восемь долек, выложите в форму для запекания и посыпьте сахаром. Сверху распределите творожную смесь. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 50 минут. Перед подачей остудите запеканку.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что нужно святить в церкви на Яблочный Спас.