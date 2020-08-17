Что приготовить на Яблочный Спас 2020: самые простые рецепты блюд из яблок

Рецепты из яблок на Спас: лучшие варианты. Pixabay
В среду, 19 августа, православные верующие отмечают Преображение Господне или Яблочный Спас – большой христианский праздник, посвященный событию явления Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя учениками во время молитвы.
Основными продуктами в этот день являются яблоки и мед. По традиции принято изготавливать выпечку из яблок и готовить другие блюда из этих фруктов. OBOZREVATEL рассказывает, что лучше приготовить на Яблочный Спас и предлагает узнать три простых рецепта.
4 яблока;
200 г коричневого сахара;
150 г изюма;
немного растительного масла;
300 г слоеного теста;
1 яйцо;
60 мл молока.
Яблочный штрудель: как приготовить Рixabay
Очистите яблоки и удалите сердцевину. Одно яблоко натрите на тёрке, а остальные разрежьте пополам и нашинкуйте тонкими дольками. Смешайте яблоки с сахаром и изюмом.
Застелите противень пергаментом и смажьте маслом. Раскатайте тесто в большой прямоугольник и аккуратно перенесите на противень. Выложите начинку и распределите вдоль длинной стороны теста. Накройте второй половиной теста и мокрыми руками скрепите края.
Взбейте яйцо с молоком, смажьте штрудель и сделайте на нём продольные надрезы. Выпекайте при температуре 200 °C 35–40 минут, пока штрудель не подрумянится.
6 яблок;
200 г овсяных хлопьев;
80 г сливочного масла;
4 столовые ложки коричневого сахара;
1 столовая ложка корицы;
ванильное мороженое, карамельный соус — по желанию.
Запеченные яблоки с начинкой: легкий рецепт "Гастроном"
Очистите и нарежьте кубиками одно яблоко. У остальных срежьте верхушки и удалите мякоть. Смешайте овсяные хлопья, масло, сахар и корицу. Затем добавьте кубики яблока и аккуратно перемешайте.
Положите подготовленные яблоки в форму, выложите в них начинку и поставьте в разогретую до 200 °C духовку на 35 минут.
Перед подачей можно выложить на каждое яблоко по шарику мороженого и украсить карамелью.
100 г сливочного масла;
150 г сахара + 2 столовые ложки для посыпки;
4 яйца;
600 г творога;
4 столовые ложки манной крупы;
4 крупных яблока.
Как приготовить творожную запеканку с яблоками: простой рецепт "Гастроном"
Смешайте сливочное масло с сахаром. Не переставая помешивать, по одному введите яичные желтки. Добавьте творог, манку, взбитые яичные белки и перемешайте до однородной консистенции.
Очистите яблоки и удалите сердцевину. Разрежьте их поперёк на восемь долек, выложите в форму для запекания и посыпьте сахаром. Сверху распределите творожную смесь. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 50 минут. Перед подачей остудите запеканку.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что нужно святить в церкви на Яблочный Спас.
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