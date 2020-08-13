Что приготовить на Маковея: простые рецепты выпечки с маком

Ольга Веркалец Праздники 19:23, 13.08.2020

В пятницу, 14 августа, православные христиане отмечают первый из трех Спасов – Маковый (или Медовый).

Подготовиться к празднику помогут простые рецепты выпечки с маком, которыми поделилась ведущая "Сніданку з 1+1" Светлана Хамайко, пишет ТСН. Они не только разнообразят блюда на Маковея, но и порадуют вас простотой приготовления.

OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях праздника, его истории, приметах и запретах.

Маковый пирог

Ингредиенты для теста:

  • 600 г муки

  • 80 г сахара

  • 1 пакетик ванильного сахара

  • 4 г соли

  • 2 яйца + 1 желток

  • 7 г дрожжей

  • 50 мл молока

  • 150-200 мл воды

  • 60 г масла

Ингредиенты для начинки:

  • 300 г тертого мака

  • 150 г сахара

  • 1 белок

  • Орехи, изюм по вкусу

Приготовление:

  1. Дрожжи растираем с сахаром, добавляем 50 мл теплого молока и оставляем на 15 минут. Муку просеиваем с солью, смешиваем с ванильным сахаром.

  2. Яйца и желток перемешиваем с дрожжевой смесью, добавляем к муке и вымешиваем тесто, вливая 200 мл воды. Тесто должно быть достаточно мягким. На этом этапе добавляем размягченное сливочное масло, вымешиваем. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем подходить на 1,5 -2 часа.

  3. Перетертый мак тщательно смешиваем с сахаром и белком. Если используем орехи и изюм, подмешиваем их.

  4. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной 5-7 мм, выкладываем на него начинку и сворачиваем в рулет. Острым ножом разрезаем рулет вдоль пополам и переплетаем 2 половинки между собой, держа их срезом вверх. Изделие укладываем на противень и даем ему подойти 40 минут.

  5. Выпекаем пирог 15 мин при 200 градусах. Температуру духовки уменьшаем до 180 градусов и выпекаем до готовности.

Маковый пирог (иллюстрация)
gazetahm.org

Маково-миндальный пирог без муки

Ингредиенты для бисквитной основы:

  • 160 г перетертых мака

  • 100 г сахара

  • ½ ч. л. корицы

  • 4 шт яиц

  • ½ ч. л. разрыхлителя

  • 160 г миндальной муки

Ингредиенты для соуса:

  • 25 г сливочного масла

  • 50 г сахара

  • 100 мл сливок

Ингредиенты для украшения:

  • 250 г сливочного сыра

  • 100 мл 33% сливок

  • Цедра 1\2 лимона

  • 50 г сахарной пудры

  • Ягоды по вкусу

Приготовление:

  1. 1Желтки взбиваем с половиной сахара до увеличения объема и полного растворения сахара (около 5 минут).

  2. Отдельно взбиваем белки с сахаром до устойчивой пены.

  3. Смешиваем перетертый мак, миндальную муку, корицу и разрыхлитель. Подсыпаем полученную сухую смесь ко взбитым желткам и перемешиваем на низких оборотах или лопаткой.

  4. Осторожно, порциями вводим в тесто взбитые белки - они должны создавать объем.

  5. Тесто выкладываем в форму диаметром 20-21 см, застеленную пергаментом, и выпекаем основу 35-40 мин при 180 градусах. Чтобы верх пирога не пригорел, я накрываю форму фольгой или дном от другой тортовницы большего диаметра.

  6. Через 30 минут снимаем фольгу (дно тортовницы) и допекаем маковую основу. Проверяем готовность на сухую спичку.

  7. Для соуса в маленьком сотейнике смешиваем сливки с сахаром, добавляем масло и доводим до кипения не среднем огне. Не увеличивая огонь, варим до карамельного цвета.

  8. Горячий пирог, который только что вынули из духовки, с помощью толстой деревянной шпажки часто прокалываем. Поливаем пирог карамельным соусом, заливая его в каждую дырочку. Подготовленной основе даем хорошо остыть при комнатной температуре.

  9. Для крема холодные сливки взбиваем и аккуратно смешиваем со сливочным сыром и сахарной пудрой. Добавляем в крем цедру половины лимона. Обратите внимание, сахарная пудра и цедра лимона добавляются по вкусу. Я бы не советовала делать творожный крем очень сладким.

  10. На холодную маковую основу пирога выкладываем толстым слоем сливочный крем и украшаем ягодами по вкусу и веточками мяты или мелиссы.

Маково-миндальный пирог без муки
Sweet Twittes

Маковый торт с малиной

Ингредиенты для сметанного бисквита:

  • 5 яиц

  • 180 г сахара

  • 200 г сметаны

  • 1 пакетик ванильного сахара

  • 50 г перетертого мака

  • 2 ч. л. разрыхлителя

  • 200 г муки

  • цедра лимона

Ингредиенты для лимонного сиропа:

  • 1 лимон (сок + цедра)

  • 30 г сахара

  • 20 мл воды

Ингредиенты для малинового/смородинового слоя:

  • 400 г малинового пюре без косточек

  • 130 сахара

  • 1 ст. л. крахмала

  • 8 г желатина.

Ингредиенты для шоколадного крема:

  • 315 г сливок

  • 180 г лимонного фреша

  • 440 г белого шоколада

  • 15 г желатина

  • 400 г сливок для взбивания или домашней сметаны

Приготовление:

  1. В отдельных емкостях взбиваем яйца с сахаром и сметану. В сметану добавляем перетертый мак. В яичную массу кладем цедру лимона по вкусу.

  2. Муку смешиваем с разрыхлителем. Яичную и сметанную массы перемешиваем и порциями вводим в муку. Перемешиваем до однородного теста и порционно выпекаем из него 3 коржа при 180 градусах.

  3. Для малинового слоя замачиваем желатин в 1 ст. л. воды. 2-3 ст. л. малинового пюре смешиваем с крахмалом. В остальное малиновое пюре добавляем сахар и ставим на огонь.

  4. Малиновое пюре нагреваем, не доводя до кипения. В горячее малиновое пюре струйкой вливаем пюре с крахмалом и, постоянно помешивая, доводим до кипения. Снимаем с огня, добавляем набухший желатин и перемешиваем, пока он полностью не растворится. Делим смесь на 3 части и разливаем по формам. Я делаю это накануне, используя 3 одинаковые тортовницы, выстланные пищевой пленкой.

  5. Для лимонного сиропа все ингредиенты смешиваем до полного растворения сахара.

  6. Для крема желатин замачиваем в холодной воде. Нагреваем 315 мл сливок, заливаем ими измельченный белый шоколад и перемешиваем до однородности, понемногу вливая лимонный фреш. Добавляем в горячую шоколадную массу с фрешем желатин и перемешиваем, пока он не растворится.

  7. В отдельной посудине взбиваем сливки (сметану) и подмешиваем в шоколадную массу с желатином. Готовый крем делим на 3 части.

  8. Собираем торт. Маковый корж пропитываем лимонным сиропом, кладем на него малиновый слой-сюрприз, и накрываем третью крема. Слои повторяем дважды.

  9. Готовый торт ставим в холодильник на 4-6 часов.

Маковый торт с малиной (иллюстрация)
скриншот YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Православная церковь Украины развенчала миф о том, что традиция освящать мак на праздник Маковея пошла от мучеников Маккавеев.

Комментировать
Lady Праздники

Смотрите также

Сенцов обозвал Лукашенко "кровавым тараканом"

Лукашенко принял все условия Путина о поглощении Беларуси, – политолог Соловей

В Минздраве объявили о срочных мерах из-за роста больных COVID-19

В Украине установлен антирекорд по больным COVID-19: статистика Минздрава на 13 августа

Украинцы выступили против русского языка в качестве государственного – опрос