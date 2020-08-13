Что приготовить на Маковея: простые рецепты выпечки с маком
В пятницу, 14 августа, православные христиане отмечают первый из трех Спасов – Маковый (или Медовый).
Подготовиться к празднику помогут простые рецепты выпечки с маком, которыми поделилась ведущая "Сніданку з 1+1" Светлана Хамайко, пишет ТСН. Они не только разнообразят блюда на Маковея, но и порадуют вас простотой приготовления.
OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях праздника, его истории, приметах и запретах.
Маковый пирог
Ингредиенты для теста:
600 г муки
80 г сахара
1 пакетик ванильного сахара
4 г соли
2 яйца + 1 желток
7 г дрожжей
50 мл молока
150-200 мл воды
60 г масла
Ингредиенты для начинки:
300 г тертого мака
150 г сахара
1 белок
Орехи, изюм по вкусу
Приготовление:
Дрожжи растираем с сахаром, добавляем 50 мл теплого молока и оставляем на 15 минут. Муку просеиваем с солью, смешиваем с ванильным сахаром.
Яйца и желток перемешиваем с дрожжевой смесью, добавляем к муке и вымешиваем тесто, вливая 200 мл воды. Тесто должно быть достаточно мягким. На этом этапе добавляем размягченное сливочное масло, вымешиваем. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем подходить на 1,5 -2 часа.
Перетертый мак тщательно смешиваем с сахаром и белком. Если используем орехи и изюм, подмешиваем их.
Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной 5-7 мм, выкладываем на него начинку и сворачиваем в рулет. Острым ножом разрезаем рулет вдоль пополам и переплетаем 2 половинки между собой, держа их срезом вверх. Изделие укладываем на противень и даем ему подойти 40 минут.
Выпекаем пирог 15 мин при 200 градусах. Температуру духовки уменьшаем до 180 градусов и выпекаем до готовности.
Маково-миндальный пирог без муки
Ингредиенты для бисквитной основы:
160 г перетертых мака
100 г сахара
½ ч. л. корицы
4 шт яиц
½ ч. л. разрыхлителя
160 г миндальной муки
Ингредиенты для соуса:
25 г сливочного масла
50 г сахара
100 мл сливок
Ингредиенты для украшения:
250 г сливочного сыра
100 мл 33% сливок
Цедра 1\2 лимона
50 г сахарной пудры
Ягоды по вкусу
Приготовление:
1Желтки взбиваем с половиной сахара до увеличения объема и полного растворения сахара (около 5 минут).
Отдельно взбиваем белки с сахаром до устойчивой пены.
Смешиваем перетертый мак, миндальную муку, корицу и разрыхлитель. Подсыпаем полученную сухую смесь ко взбитым желткам и перемешиваем на низких оборотах или лопаткой.
Осторожно, порциями вводим в тесто взбитые белки - они должны создавать объем.
Тесто выкладываем в форму диаметром 20-21 см, застеленную пергаментом, и выпекаем основу 35-40 мин при 180 градусах. Чтобы верх пирога не пригорел, я накрываю форму фольгой или дном от другой тортовницы большего диаметра.
Через 30 минут снимаем фольгу (дно тортовницы) и допекаем маковую основу. Проверяем готовность на сухую спичку.
Для соуса в маленьком сотейнике смешиваем сливки с сахаром, добавляем масло и доводим до кипения не среднем огне. Не увеличивая огонь, варим до карамельного цвета.
Горячий пирог, который только что вынули из духовки, с помощью толстой деревянной шпажки часто прокалываем. Поливаем пирог карамельным соусом, заливая его в каждую дырочку. Подготовленной основе даем хорошо остыть при комнатной температуре.
Для крема холодные сливки взбиваем и аккуратно смешиваем со сливочным сыром и сахарной пудрой. Добавляем в крем цедру половины лимона. Обратите внимание, сахарная пудра и цедра лимона добавляются по вкусу. Я бы не советовала делать творожный крем очень сладким.
На холодную маковую основу пирога выкладываем толстым слоем сливочный крем и украшаем ягодами по вкусу и веточками мяты или мелиссы.
Маковый торт с малиной
Ингредиенты для сметанного бисквита:
5 яиц
180 г сахара
200 г сметаны
1 пакетик ванильного сахара
50 г перетертого мака
2 ч. л. разрыхлителя
200 г муки
цедра лимона
Ингредиенты для лимонного сиропа:
1 лимон (сок + цедра)
30 г сахара
20 мл воды
Ингредиенты для малинового/смородинового слоя:
400 г малинового пюре без косточек
130 сахара
1 ст. л. крахмала
8 г желатина.
Ингредиенты для шоколадного крема:
315 г сливок
180 г лимонного фреша
440 г белого шоколада
15 г желатина
400 г сливок для взбивания или домашней сметаны
Приготовление:
В отдельных емкостях взбиваем яйца с сахаром и сметану. В сметану добавляем перетертый мак. В яичную массу кладем цедру лимона по вкусу.
Муку смешиваем с разрыхлителем. Яичную и сметанную массы перемешиваем и порциями вводим в муку. Перемешиваем до однородного теста и порционно выпекаем из него 3 коржа при 180 градусах.
Для малинового слоя замачиваем желатин в 1 ст. л. воды. 2-3 ст. л. малинового пюре смешиваем с крахмалом. В остальное малиновое пюре добавляем сахар и ставим на огонь.
Малиновое пюре нагреваем, не доводя до кипения. В горячее малиновое пюре струйкой вливаем пюре с крахмалом и, постоянно помешивая, доводим до кипения. Снимаем с огня, добавляем набухший желатин и перемешиваем, пока он полностью не растворится. Делим смесь на 3 части и разливаем по формам. Я делаю это накануне, используя 3 одинаковые тортовницы, выстланные пищевой пленкой.
Для лимонного сиропа все ингредиенты смешиваем до полного растворения сахара.
Для крема желатин замачиваем в холодной воде. Нагреваем 315 мл сливок, заливаем ими измельченный белый шоколад и перемешиваем до однородности, понемногу вливая лимонный фреш. Добавляем в горячую шоколадную массу с фрешем желатин и перемешиваем, пока он не растворится.
В отдельной посудине взбиваем сливки (сметану) и подмешиваем в шоколадную массу с желатином. Готовый крем делим на 3 части.
Собираем торт. Маковый корж пропитываем лимонным сиропом, кладем на него малиновый слой-сюрприз, и накрываем третью крема. Слои повторяем дважды.
Готовый торт ставим в холодильник на 4-6 часов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Православная церковь Украины развенчала миф о том, что традиция освящать мак на праздник Маковея пошла от мучеников Маккавеев.