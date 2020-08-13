Что приготовить на Маковея: простые рецепты выпечки с маком

В пятницу, 14 августа, православные христиане отмечают первый из трех Спасов – Маковый (или Медовый).

Подготовиться к празднику помогут простые рецепты выпечки с маком, которыми поделилась ведущая "Сніданку з 1+1" Светлана Хамайко, пишет ТСН. Они не только разнообразят блюда на Маковея, но и порадуют вас простотой приготовления.

OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях праздника, его истории, приметах и запретах.

Ингредиенты для теста:

Ингредиенты для начинки:

Приготовление:

Выпекаем пирог 15 мин при 200 градусах. Температуру духовки уменьшаем до 180 градусов и выпекаем до готовности.

Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной 5-7 мм, выкладываем на него начинку и сворачиваем в рулет. Острым ножом разрезаем рулет вдоль пополам и переплетаем 2 половинки между собой, держа их срезом вверх. Изделие укладываем на противень и даем ему подойти 40 минут.

Перетертый мак тщательно смешиваем с сахаром и белком. Если используем орехи и изюм, подмешиваем их.

Яйца и желток перемешиваем с дрожжевой смесью, добавляем к муке и вымешиваем тесто, вливая 200 мл воды. Тесто должно быть достаточно мягким. На этом этапе добавляем размягченное сливочное масло, вымешиваем. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем подходить на 1,5 -2 часа.

Дрожжи растираем с сахаром, добавляем 50 мл теплого молока и оставляем на 15 минут. Муку просеиваем с солью, смешиваем с ванильным сахаром.

Ингредиенты для бисквитной основы:

Ингредиенты для соуса:

Ингредиенты для украшения:

Приготовление:

1Желтки взбиваем с половиной сахара до увеличения объема и полного растворения сахара (около 5 минут).

Отдельно взбиваем белки с сахаром до устойчивой пены.

Смешиваем перетертый мак, миндальную муку, корицу и разрыхлитель. Подсыпаем полученную сухую смесь ко взбитым желткам и перемешиваем на низких оборотах или лопаткой.

Осторожно, порциями вводим в тесто взбитые белки - они должны создавать объем.

Тесто выкладываем в форму диаметром 20-21 см, застеленную пергаментом, и выпекаем основу 35-40 мин при 180 градусах. Чтобы верх пирога не пригорел, я накрываю форму фольгой или дном от другой тортовницы большего диаметра.

Через 30 минут снимаем фольгу (дно тортовницы) и допекаем маковую основу. Проверяем готовность на сухую спичку.

Для соуса в маленьком сотейнике смешиваем сливки с сахаром, добавляем масло и доводим до кипения не среднем огне. Не увеличивая огонь, варим до карамельного цвета.

Горячий пирог, который только что вынули из духовки, с помощью толстой деревянной шпажки часто прокалываем. Поливаем пирог карамельным соусом, заливая его в каждую дырочку. Подготовленной основе даем хорошо остыть при комнатной температуре.

Для крема холодные сливки взбиваем и аккуратно смешиваем со сливочным сыром и сахарной пудрой. Добавляем в крем цедру половины лимона. Обратите внимание, сахарная пудра и цедра лимона добавляются по вкусу. Я бы не советовала делать творожный крем очень сладким.