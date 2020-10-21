Что приготовить на Хэллоуин 2020: оригинальные блюда

На Хэллоуин, который отмечается 31 октября, принято готовить интересные и "страшные" блюда. Они не только понравятся всей семьи и друзьям, но и помогут собрать близких во время процесса приготовления.

Без конфет и разнообразных лакомств невозможно представить этот праздник. Поэтому OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку оригинальных блюд на Хэллоуин.

Булочки-тыквочки

Тематическую выпечку можно подавать с джемами и кофе с молоком. Идеально подойдет на завтрак для детей. Рецепт разместила на своей странице в Instagram блогерша Светлана Климовская.

Ингредиенты:

11 г сухих дрожжей;

200 мл молока

100 г сахара,

550 г муки;

2 яйца;

70 г сливочного масла.

Дрожжи нужно развести в теплом молоке, добавить 1 столовую ложку сахара и оставить на 15 мин. Между тем просеять 550 гр муки. Два яйца взбить с 70 г сахара, добавить 70 г масла комнатной температуры и смесь молока и дрожжей. Постепенно добавлять муку и замесить эластичное тесто, которое нужно накрыть и оставить на 1,5 часа.

Далее нужно разделить булочки по 60 г каждый, хорошо покачать, чтобы образовался гладкий слой. После этого понадобится толстая нить, которой мы перевяжем булочку, чтобы она выглядела как тыква. Нити нужно погружать в масло. Выпекать при температуре 180 °C до готовности.

Булочки-тыквочки. Instagram Светлана Климовская

Пальцы ведьмы

Ингредиенты:

400 г муки;

150 г сливочного масла;

150 г сахара,

пачка ванильного сахара;

1 ч.л. разрыхлителя для теста;

40 г миндаля;

1 яйцо.

Достаньте сливочное масло из холодильника за полчаса до приготовления теста – оно должно стать мягким. Взбейте мягкое масло с сахаром в течение 5-7 минут, чтобы масса побелела и увеличилась в объеме. После чего добавьте яйцо и снова взбейте до однородности.

Просейте муку вместе с разрыхлителем и замесите тесто. Оно должно получиться мягким и пластичным. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30-40 минут. Миндаль залейте кипятком буквально на 2-3 минуты, а затем промойте холодной водой. После этого очистите кожуру.

Сделайте из теста порционные колбаски и слегка откройте их с одного конца, чтобы придать форму пальцев. К концу будущего пальца поместите миндаль (местоположение ногтя можно смазать растопленным шоколадом, чтобы получилось страшнее).

Выпекайте при температуре 180 °C в течение 15-20 минут. Следите, чтобы пальцы напоминали природный оттенок кожи.

Пальцы ведьмы. Ivona.bigmir.net

Яблоки в карамели

Ингредиенты:

яблоки;

3 ст. л. воды;

200 г сахара,

палочки

конфеты, шоколад для украшения.

В разогретую кастрюльку высыпаем сахар. Деревянной лопаткой периодически помешиваем и ждем, пока сахар не растает полностью. Снимаем кастрюлю с огня, добавляем 2 ст. л. воды и перемешиваем.

Готовить карамель нужно на среднем огне. Яблоки моем, обсушиваем, удаляем плодоножки и на их место вставляем деревянные палочки. Каждое яблоко опускаем в карамель. После этого делаем мордочки из конфет, орехов и шоколада.

Яблоки в карамели на Хэллоуин. pustunchik.ua

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