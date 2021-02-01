Что подарить второй половинке на День Валентина: приятные мелочи, которые понравятся всем

Близится самый романтичный праздник года – День всех влюбленных. И если вашему партнеру надоел однообразный ужин при свечах из года в год, то стоит задуматься о другом поздравлении.

В этот день принято дарить любимым и дорогим людям цветы, конфеты, воздушные шарики и другие приятные подарки. Но, согласитесь, это слишком обыденно и банально. Что же вручить своей любви на День святого Валентина, чтобы это запомнилось на долгие годы – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Впечатления.

Самым запоминающимся подарком будет не сувенир фарфоровых целующихся ангелочков, который, хоть и будет пылиться на полке годами, но нужных воспоминаний не оставит.

Подарите своей второй половинке насыщенный день (или вечер), спланируйте программу: прогулка по заснеженному парку, латте с соленой карамелью из вашей любимой кофейни, каток или сеанс в кино, спа-процедуры в салоне красоты на двоих, полет на параплане, часик в батутном комплексе или клубе виртуальной реальности, тематическая квест-комната. Этот список бесконечен, выбирайте из своих предпочтений, и такой подарок точно понравится вашей второй половинке.

СПА-сеанс на двоих – отличный способ расслабиться и забыть обо всех проблемах. pexels.com

Игры в виртуальной реальности – развлечение, которое только набирает популярность в Украине. pexels.com

Впечатления – лучший подарок, который вы можете разделить со своей половинкой. pexels.com

2. Интим-игрушки

Такой вариант подойдет парам, которые встречаются уже продолжительное время и все о друг друге знают, в том числе сексуальные предпочтения. Самое безобидное – съедобные лубриканты с любимыми вкусами для орального секса и игры 18+.

Многие секс-шопы и инстаграм-магазины предлагают клиентам разнообразные карточки с заданиями по примеру игры "Правда или дело", чековую книжку желаний, печенье с заданиями 18+ и тому подобное. Идеально для тех, кто хочет провести вечер 14 февраля, уединившись вдвоем в квартире.

Смазки для орального секса со вкусом различных десертов. aaaa.in.ua

Настольная игра "Правда или дело: Камасутра Fun". prom.ua

Остаться дома – тоже неплохой вариант на 14 февраля pexels.com

3. Подарки с юмором

Для пар, которые ценят в партнере его чувство юмора. Так, парню можно подарить фартук с голым мужским торсом (или женским) с намеком на то, что он бы мог чаще бывать на кухне и радовать половинку своими кулинарными шедеврами. Футболку или толстовку с уникальными надписями, к примеру "Старый хрен", подушку с надписью: "Место для снятия стресса: бить лбом", маску для сна и многое другое.

Девушке также можно подарить вещи с надписями: "Я буду говорить только в присутствии своего авокадо", "Греши ярче", чашку "для винишка", скалку "оберег от скандалов" и подобное.

Кроме того, толстовки могут быть парными. Закажите свою надпись у производителя, и этот подарок будет греть не только душу, но и тело в холодный сезон.

Чашка для винишка на подарок beridari.ua

Смешная скалка в подарок женщине на День всех влюбленных dary-podarki.ru

Вариант парных толстовок на 14 февраля aesthetic hoodies

Яркая толстовка для подарка девушке aliradar.com

Пример смешной футболки с надписью для девушки starberry.in.ua

Подушка с надписью: "Место для снятия стресса: бить лбом" prazdnik-shop.com.ua

Пример смешной футболки с надписью для мужчины callisto-shop.in.ua

4. Оригинальные подарки

Носочки с картинами Ван Гога либо даже портретами любимых художников или писателей обязательно понравятся творческим личностям. Интересной идеей также будет копилка для пивных крышек. Она понравится почитателям пива, которые любят коллекционировать свои трофеи.

Путешественники обрадуются скетч-карте мира, а совсем оригинальные личности будут в восторге от духов с запахом перца Чипотле, помидора или черного чая "Эрл грей".

Оригинальные духи с запахом черного чая superpupers.com

Оригинальные духи с запахом красного перца Чипотле superpupers.com

Копилка для пивных крышек на подарок superpupers.com

Носочки с портретами любимых художников понравятся творческим личностям podaro4ek.com.ua

5. Разные сладости

Обычную коробку конфет или упаковку Raffaello стоит оставить на полке в супермаркете и порадовать своего особенного человека чем-то поинтереснее. К примеру, коробочкой жевательной резинки "Love is…", алкогольными конфетами, необычным вареньем, банановым медом или даже клубничной сгущенкой.

Все это легко найти в интернете и заказать по почте.

Конфеты с разными видами алкоголя bigl.ua

Клубничная сгущенка brinjalproduct.com

Банановый мед с карамелью eviehoney.kiev.ua

Коробки жевательной резинки "Love is…" Pinterest

OBOZREVATEL ранее рассказывал, что подарить девушке на День святого Валентина. Так, самыми распространенными подарками являются портрет-раскраска по номерам, парфюм, сексуальное белье. Также вашей половинке может понравиться фитнесс-браслет или новый телефон.