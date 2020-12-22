Что подарить подруге / другу на Новый год: 15 оригинальных идей

С учетом того, что Новый, 2021 год по китайскому календарю будет годом Быка, психологи рекомендуют дарить к празднику полезные и практичные подарки.

Также стоит взять во внимание бюджет, которым располагает человек. Если друг или подруга не определились с желаемым подарком, можно подобрать что-то оригинальное и веселое, говорится в материале OBOZREVATEL.

Что подарить другу / подруге на Новый год

Набор веселых новогодних игрушек.

Беспроводные наушники.

Смешные тапочки.

Стильный ланчбокс – контейнер, в котором удобно брать с собой еду на роботу.

Яркая футболка или кружка с надписью.

Если друг не определился с желаемым подарком, можно подарить что-то оригинальное и веселое Pixabay

Скретч-карта – хороший подарок для любителей путешествовать. На такой карте можно отмечать места, где человек успел побывать, потерев их обычной монеткой.

Внешний аккумулятор – это устройство поможет решить проблему с постоянно разряжающимися гаджетами.

Оригинальный чехол на телефон.

Психологи на Новый, 2021 год рекомендуют дарить к празднику полезные и практичные подарки Pixabay

Фитнес‑трекер. Если ваш друг / подруга любит спорт, этот подарок обязательно порадует его.

Музыкальная колонка с хорошим звуком.

Bluetooth‑трекеры. Этот подарок придется по душе тому, кто устал от вечных поисков. Нужно просто прикрепить датчики к постоянно теряющимся вещам, и их можно будет отслеживать на экране телефона.

Укулеле. Освоить игру на такой гитаре проще, чем на обычной, да и стоит она гораздо дешевле.

Выбирая подарки для друзей, стоит учитывать их интересы и увлечения Pixabay

Раскраска-антистресс.

Увлекательная настольная игра.

Стильное украшение из серебра или золота или набор косметики. Такой подарок можно подобрать как для мужчины, так и для женщины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что подарить родственникам и родителям на Новый год, детям, парню или девушке, а также мужу или жене. Психологи считают, что подарок может серьезно повлиять на отношения.