Что подарить подруге / другу на Новый год: 15 оригинальных идей
С учетом того, что Новый, 2021 год по китайскому календарю будет годом Быка, психологи рекомендуют дарить к празднику полезные и практичные подарки.
Также стоит взять во внимание бюджет, которым располагает человек. Если друг или подруга не определились с желаемым подарком, можно подобрать что-то оригинальное и веселое, говорится в материале OBOZREVATEL.Что подарить другу / подруге на Новый год
Набор веселых новогодних игрушек.
Беспроводные наушники.
Смешные тапочки.
Стильный ланчбокс – контейнер, в котором удобно брать с собой еду на роботу.
Яркая футболка или кружка с надписью.
Скретч-карта – хороший подарок для любителей путешествовать. На такой карте можно отмечать места, где человек успел побывать, потерев их обычной монеткой.
Внешний аккумулятор – это устройство поможет решить проблему с постоянно разряжающимися гаджетами.
Оригинальный чехол на телефон.
Фитнес‑трекер. Если ваш друг / подруга любит спорт, этот подарок обязательно порадует его.
Музыкальная колонка с хорошим звуком.
Bluetooth‑трекеры. Этот подарок придется по душе тому, кто устал от вечных поисков. Нужно просто прикрепить датчики к постоянно теряющимся вещам, и их можно будет отслеживать на экране телефона.
Укулеле. Освоить игру на такой гитаре проще, чем на обычной, да и стоит она гораздо дешевле.
Раскраска-антистресс.
Увлекательная настольная игра.
Стильное украшение из серебра или золота или набор косметики. Такой подарок можно подобрать как для мужчины, так и для женщины.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что подарить родственникам и родителям на Новый год, детям, парню или девушке, а также мужу или жене. Психологи считают, что подарок может серьезно повлиять на отношения.