Что подарить парню на День святого Валентина: топ-10 идей

Анна Паскевич Праздники 08:50, 29.01.2021

День святого Валентина – главный праздник для влюбленных. Пары стараются отметить его по-особенному: устраивают романтические свидания, говорят теплые слова, поздравляют друг друга подарками и открытками-валентинками.

Специально для своих читательниц, которые еще не решили, что подарить своему парню на День влюбленных, OBOZREVATEL собрал несколько интересных идей.

Идеи для подарков парню ко Дню Валентина

  • Музыкальный подарок: это может быть водонепроницаемая музыкальная колонка, наушники или, например, гитара, если парень давно мечтал освоить игру на этом инструменте.

  • Литература. Это может быть бизнес-книга или новый роман модного писателя.

  • Подарок-впечатление: поход на концерт любимого исполнителя, полет на самолете, путешествие, прогулка на квадроциклах или даже прыжок с парашютом.

День святого Валентина – главный праздник для влюбленных
Pixabay

  • Романтический ужин при свечах в комплекте с набором для двоих.

  • Набор премиального алкоголя.

  • Подарок для спорта: футбольный мяч, гантели, груша, перчатки для бокса и т.д.

  • Техника: фитнес-трекер, кружка с USB-подогревом, игровая приставка – в этом случае подарок следует выбирать исходя из интересов и предпочтений парня.

Подарок парню на День Валентина стоит выбирать исходя из его предпочтений
Pixabay

  • Экскурсия в Чернобыльскую зону.

  • Сертификат на изучение чего-то нового, например, на курсы английского или другого языка, гончарного искусства, игры на гитаре и т.п.

  • Подарок для дома: например, большое мягкое полотенце, парные халаты или пижамы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет в феврале 2021 года в Украине. На последний месяц зимы приходится несколько популярных праздников.

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