Что подарить парню на День святого Валентина: топ-10 идей
День святого Валентина – главный праздник для влюбленных. Пары стараются отметить его по-особенному: устраивают романтические свидания, говорят теплые слова, поздравляют друг друга подарками и открытками-валентинками.
Специально для своих читательниц, которые еще не решили, что подарить своему парню на День влюбленных, OBOZREVATEL собрал несколько интересных идей.Идеи для подарков парню ко Дню Валентина
Музыкальный подарок: это может быть водонепроницаемая музыкальная колонка, наушники или, например, гитара, если парень давно мечтал освоить игру на этом инструменте.
Литература. Это может быть бизнес-книга или новый роман модного писателя.
Подарок-впечатление: поход на концерт любимого исполнителя, полет на самолете, путешествие, прогулка на квадроциклах или даже прыжок с парашютом.
Романтический ужин при свечах в комплекте с набором для двоих.
Набор премиального алкоголя.
Подарок для спорта: футбольный мяч, гантели, груша, перчатки для бокса и т.д.
Техника: фитнес-трекер, кружка с USB-подогревом, игровая приставка – в этом случае подарок следует выбирать исходя из интересов и предпочтений парня.
Экскурсия в Чернобыльскую зону.
Сертификат на изучение чего-то нового, например, на курсы английского или другого языка, гончарного искусства, игры на гитаре и т.п.
Подарок для дома: например, большое мягкое полотенце, парные халаты или пижамы.
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