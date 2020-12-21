Что подарить парню / девушке на Новый год: топ-10 идей

Чтобы подарок на Новый год для любимого человека не был банальным, стоит его подобрать с учетом увлечений парня/девушки.

Не рекомендуется, например, дарить сувениры, кухонный инвентарь, сладости, животных, а если вы встречаетесь недолго – одежду, духи и косметику. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Подарок-впечатление : катание на снегоходе, экскурсия, путешествие для двоих, похода в ресторан, романтический ужин при свечах, совместный поход на расслабляющий массаж или вечер в спа-салоне.

Что-то из техники: смартфон, наушники, водонепроницаемая музыкальная колонка, Powerbank, электробритва, фитнес-браслет, игровая приставка, очки виртуальной реальности, диск с видеоигрой, квадрокоптер.

Наборы: набор инструментов, набор бармена, для глинтвейна, барбекю, набор деликатесов или алкоголя.

Подарок для путешествий : походный рюкзак, термос, фляжка, фонарик, палатка.

Подарок для спорта: эспандер, гантели, скакалка, коньки, лыжи, ролики, кроссовки для бега и т.д.

Подарок красоты: это может быть набор косметики, средств по уходу за телом и т.п.

Стильный подарок: аксессуар или одежда от любимого бренда.

Ювелирное украшение.

Техника: фотокамера моментальной печати, устройство для укладки волос, гидромассажная ванночка для ног, робот-пылесос и т.д.

Подарок для спорта: новый спортивный костюм, кроссовки, фитнес-браслет, скакалка.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что подарить родителям на Новый год, а также мужу или жене. По мнению психологов, подарок может оказать сильное влияние на взаимоотношения людей.