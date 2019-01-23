Что подарить на Татьянин день: лучшие идеи

25 января отмечается Татьянин день. Многие будут поздравлять своих близких с этим праздником и выбирать подарки. Лучше всего подойдут изделия желтого, коричневого, багрового и красного цветов.

К примеру, это может быть предмет гардероба. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что стоит дарить в День Татьяны.

pexels.com

Женщинам следует подарить украшения с рубинами или гранатами. Эти камни станут настоящим сюрпризом и точно не оставят никого равнодушным.

pexels.com

Хорошим подарком станет букет любимых цветов, подарочный сертификат в салон красоты или фитнес-клуб.

pexels.com

Что нельзя дарить на Татьянин день

Духи.

Ножи и вилки.

Ножницы.

Зажигалка, портсигар.

Бритвенный станок.

Перчатки.

Носовой платок.

Ремень.

Часы.

Зеркало.

Предметы гигиены.

Жемчуг.

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, 25 января в Украине будут почитать святую мученицу Татьяну. Она родилась в знатной семье, а по достижении совершеннолетия стала служительницей храма. Позже она была казнена по приказу противников христианства.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал