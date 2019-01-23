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Что подарить на Татьянин день: лучшие идеи

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25 января отмечается Татьянин день. Многие будут поздравлять своих близких с этим праздником и выбирать подарки. Лучше всего подойдут изделия желтого, коричневого, багрового и красного цветов.

К примеру, это может быть предмет гардероба. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что стоит дарить в День Татьяны.

Что подарить на Татьянин день: лучшие идеи

pexels.com

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Женщинам следует подарить украшения с рубинами или гранатами. Эти камни станут настоящим сюрпризом и точно не оставят никого равнодушным.

Что подарить на Татьянин день: лучшие идеи

pexels.com

Хорошим подарком станет букет любимых цветов, подарочный сертификат в салон красоты или фитнес-клуб.

Что подарить на Татьянин день: лучшие идеи

pexels.com

Что нельзя дарить на Татьянин день

  • Духи.

  • Ножи и вилки.

  • Ножницы.

  • Зажигалка, портсигар.

  • Бритвенный станок.

  • Перчатки.

  • Носовой платок.

  • Ремень.

  • Часы.

  • Зеркало.

  • Предметы гигиены.

  • Жемчуг.

Что подарить на Татьянин день: лучшие идеи

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, 25 января в Украине будут почитать святую мученицу Татьяну. Она родилась в знатной семье, а по достижении совершеннолетия стала служительницей храма. Позже она была казнена по приказу противников христианства.

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