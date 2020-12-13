Что подарить на Новый год: интересные идеи и советы психологов

В преддверии зимних праздников многие задают себе вопрос: а что же подарить родным и близким на Новый год?

Несомненно, сюрпризы на Новый год любят все: как дети, так и взрослые, однако подобрать идеальный презент не так уж и легко. К тому же любой подарок должен приносит радость, поскольку никто не хочет, чтобы его сюрприз в первый же день оказался в дальнем углу шкафа.

OBOZREVATEL собрал список интересных и оригинальных подарков, которые понравятся как близким, так и родным на Новый год 2021. Также своим мнением поделились психологи Светлана Арефния и Людмила Белова и объяснили, как презенты влияют на нас и какие сюрпризы лучше не делать.

Как правильно выбрать подарок на Новый год

Прежде, чем покупать подарок на Новый год родным и близким, стоит разобраться, для чего вы это делаете. Так, психолог Светлана Арефния рассказала о том, как презент имеет сильное влияние на взаимоотношения.

Подарки могут быть как:

Инструмент влияния на отношения. Манипуляция через подарки. Дарят с меркантильной целью.

Подарок – извинение. Способ загладить вину.

Подарок – самоутверждение, чтоб потом много говорили и восхищались. Повысить себя в глазах других и свою самоуверенность, когда дарят дорогие презенты.

Подарок – благодарность. От чувства признательности, желание осчастливить другого, сделать приятное.

Конкуренция. Привлечь к себе больше внимания или подарить лучше, чем кто-то.

Подарок – долженствование, потому что надо. Традиции в семье, начальство на работе и т.д.

Подарок – вдохновение или поддержка, когда хочешь быть опорой.

Подарок – послание. Когда через сюрприз хочешь передать определенную информацию.

Подарок – необходимость. Когда дарят то, что нужно в данный момент.

Подарок – сюрприз. Впечатлить другого для определенной цели.

Подарок – отмазка. Просто презентовать что попало, не думая о другом.

Подарок от вас может вызвать разные эмоции у человека: удивление, радость, адреналин, благодарность, страх, отвращение, разочарование, счастье, злость.

Для того, чтоб вызвать определенное чувство у другого, вы должны понимать какие эмоции вы хотите вызвать свои подарком у другого и у себя.

Если вы хотите, чтоб другой человек был счастлив и благодарен вам за подарок, важно поинтересоваться его интересами, желаниями, мечтами, больше узнать о вкусах. Если вы все учтете, это будет говорить о том, что вам человек не безразличен. И шансы, что вы не ошибетесь с подарком снизятся.

Кроме того, существуют три составляющие, чтобы подарок получился действительно хорошим и искренним:

Внешний вид презента (красивая упаковка).

То, что вы говорите, когда дарите (пожелание, связанное с подарком).

Действие. Смотреть в глаза, улыбаться, обнять, не спешить и дождаться распаковки, чтоб насладиться взаимообменом чувствами, которые возникнут.

Как выбрать подарки на Новый год. Depositphotos

Подарок на Новый год родителям и родственникам

Чтобы выбрать хороший презент родителям, достаточно знать, чем увлекаются ваши мама и папа, или что они давно хотели себе приобрести. Советуем сделать более практичный сюрприз, который будет полезен, к примеру, в быту. Это может быть бытовая техника, ноутбуки, компьютер, электроника или смартфон. Кроме того, обратите внимание на товары из сантехники, инструментов, автотовары, интересные приспособления для сада или огорода.

Также можно на Новый год родителям подарить эмоции: поход в ресторан, театр, посещения спа, массажа, бани и сауны, отдых в загородном комплексе.

Если вы планируете подготовить презент родственникам на новогодние праздники, рекомендуем присмотреться к уютным и практичным товарам, которые прекрасно впишутся в любой интерьер: настенные часы, пледы и подушки, подсвечники со свечами, скатерть, постельное белье, домашние тапочки и т.д.

Подарки на Новый год родственникам и родителям. Depositphotos

Подарок мужу/жене на Новый год

Прежде чем делать сюрприз своей второй половинке, нужно узнать, что именно муж/жена хочет. Возможно, ваш спутник жизни уже знает, что хочет на Новый год, но не подобрал подходящий момент, чтобы сказать вам об этом. Если же ваша вторая половинка не определилась с подарком, рекомендуем обратить внимание на то, чем он/она увлекается, и что больше по душе. Можете невзначай вместе просмотреть страницы с какими-то украшениями, интересным декором в квартиру, с техникой, и взгляните на реакцию. Возможно, этот трюк вам поможет выбрать интересный подарок на Новый год.

"С психологической точки зрения, мужчины любят практичные и качественные подарки, женщины – чтоб их было много", –поделилась мнением психолог Светлана Арефния.

Также на Новый год в качестве подарка подойдет поход в кафе или ресторан, билеты на любимый концерт, спектакль, сертификат в спа-салон, поход в квест-комнаты. Рекомендуем также присмотреться к таким практичным подаркам: нижнее белье, пижама, банный халат, бытовая техника, парфюм, украшения.

Подарки на Новый год жене/мужу. Depositphotos

Подарок парню/девушке на Новый год

Если вы не хотите дарить банальные презенты второй половинке, помните, любой сюрприз должен быть связан с любимым увлечением парня/девушки и тогда радость и счастье обеспечены. Но будьте аккуратны, ведь не многие подарки подойдут в качестве презента вашему спутнику жизни. Так, к примеру, не стоит дарить новогодние сувениры, кухонную утварь, сладости или нечто живое. Если вы в паре не так давно, не рекомендуем покупать одежду, парфюм и косметику, поскольку с этим можно не угадать.

А вот идеальным вариантом для новоиспеченных влюбленных подойдет подарок в виде впечатлений – живые эмоции. Например, для любителей экстрима подойдут: гонки на собачьих упряжках, катание на снегоходе, полет на вертолете или на настоящем легком маневренном самолете. Можно вовсе сделать романтический сюрприз в виде похода в хороший ресторан, устроить ужин при свечах, провести вечер в спа-салоне, пойти со второй половинкой на расслабляющий массаж.

Подарки на Новый год парню/девушке. Depositphotos

Подарок подруге/другу на Новый год

Учитывая, что грядущий 2021 год, согласно китайскому календарю, пройдет под покровительством Белого Металлического Быка, психологи настаивают в качестве подарка выбирать что-то полезное и практичное. Так, приобретая подарок на Новый год, следует учитывать не только предпочтения друга, но и ваш бюджет. Если же они не определились с подарком, тогда выберите оригинальные и прикольные штуковины, которые будут веселить их весь год. Это могут быть наборы новогодних классных игрушек, скретч-карта, смешные тапочки, яркая футболка, оригинальный чехол на телефон, интересный ежедневник. Также в качестве презента можно выбрать интересную настольную игру для увлекательного времяпровождения.

Подарки на Новый год друзьям. Depositphotos

Подарок детям на Новый год

Покупая презент ребенку под елочку, следует учесть не только его возраст, но и то, чем увлекается малыш. Многие знают, что девочки обожают куклы, а мальчики играют в машинки, однако перед тем, как приобрести подарок к Новому году, лучше попросить ребенка написать дедушке Морозу письмо, в котором он бы указал, что желает получить от него. И тогда вы сможете понять, что же хочет малыш на Новый год.

Всем детям будет интересно получить в подарок на Новый год интересные и развивающие наборы: от сортера (ребенку до года) до оригинальных комплектов маленького химика или физика, набор шпиона. Также порадует ребенка в качестве сюрприза на Новый год поход на скалодром, в батутный парк или в аквапарк.

Подарки на Новый год детям. Depositphotos

Какие подарки не стоит покупать на Новый год

Психолог Людмила Белова рассказала, от каких подарков лучше отказаться, чтобы вы могли сразу отсечь то, что не стоит покупать близким и родным на Новый год:

То, чего у человека и так много (это не касается детей, игрушек не бывает много).

Духов и косметики, если они не в приоритете у вашего близкого.

Кастрюль, бытовой техники, книг, одежды, сувениров без согласования.

Не стоит дарить детям то, что вам и так необходимо купить , например одежду или обувь – это не подарок.

Также психолог рассказала, как случайно не накупить лишнего и ненужного во время новогодней суеты и не попасться в маркетинговые хитрости. Так, в первую очередь эксперт советует сделать список близких и написать, кому и что вы решили подарить. Кроме того, психолог рекомендует записать несколько вариантов подарков на каждого, если вы вдруг не найдете подходящий вариант.

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