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Что подарить на День воспитателя: 10 лучших идей

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
1,4 т.
В День воспитателя поздравляют всех работников дошкольных образовательных учреждений

В воскресенье, 27 сентября, в Украине отмечают День воспитателя. В этот праздник традиционно поздравляют всех работников дошкольных образовательных учреждений, дарят им цветы и различные презенты.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил 10 лучших идей подарков к празднику.

Что подарить работнику детского сада на День воспитателя

  • Термокружка с удобной крышкой, в которой напиток не прольется и не остынет, пока воспитатель будет отвлекаться на малышей.

  • Подарок для хобби: это могут быть наборы для рукоделия или, например, для выпечки, если вы знаете, что воспитатель увлекается кулинарией.

  • Бытовая техника: хороший блендер, миксер, утюг, увлажнитель воздуха, кухонный комбайн, кофемолка и т.д.

  • Сертификат в магазин белья, косметики, в ювелирный магазин, салон красоты.

В День воспитателя принято дарить цветы и подарки

  • Хорошие конфеты в необычной коробке, многоярусной или фигурной, коллекционный набор чая или хороший кофе в красивой упаковке.

  • Подарок для дома: это может быть постельное белье, банное полотенце, плед, одеяло, картина на стену, ароматное мыло, гель для душа, крем для рук, набор рамок для фотографий, носовых платочков, банный халат, чашка и т.д.

  • Красивый ежедневник, фотоальбом, контейнер для музыкальных дисков.

  • Украшения для дома, нарядные скатерти, салфетки.

  • Красивый комнатный цветок.

  • Фотопринтер, на котором воспитатель сможет распечатывать не только свои личные фото, но и снимки детей из вашей группы.

Кроме того, подарок стоит сопроводить букетом цветов: это не оставит безразличным воспитателя.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие традиции существуют в День воспитателя.

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