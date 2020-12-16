Что подарить мужу или жене на Новый год: 10 интересных идей

Анна Паскевич Праздники 10:15, 16.12.2020

Прежде чем сделать новогодний сюрприз своему мужу или жене, стоит узнать, о чем мечтает любимый человек. Для этого можно невзначай вместе посмотреть каталоги украшений, техники или одежды и проследить за реакцией второй половинки.

Как рассказала OBOZREVATEL психолог Светлана Арефния, мужчины предпочитают качественные и практичные подарки, а женщины – чтобы их было много.

Что подарить мужу на Новый год

  • Именной подарок: халат, подушка, полотенце, портмоне.

  • Подарок для спорта. Это могут быть гантели, массажер или груша и перчатки для бокса.

  • Подарок для двоих: набор для романтического вечера или захватывающая квест-игра.

  • Набор еды или алкоголя (корзина мясных деликатесов, букет из фруктов, бар-канистра, фляга для крепких напитков и т.д).

  • Что-то из техники, например, новый смартфон, наушники или беспроводное зарядное устройство.

Мужчины предпочитают качественные и практичные подарки, а женщины – чтобы их было много
Pixabay

Что подарить жене на Новый год

  • Оригинальный подарок из техники, например, фотоаппарат моментальной печати, робот-пылесос, гидромассажная ванночка, косметологическая маска или массажер для омоложения лица.

  • Подарок для настроения: профессиональная фотосессия, поход в театр, ресторан или даже совместное путешествие.

  • Любимые духи.

  • Одежда. Это может быть стильная вещь или аксессуар от любимого бренда.

  • Спортивный подарок: наушники для спорта, новые кроссовки для пробежки, скакалка и т.д.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя готовить на Новый, 2021 год Быка: такие продукты, как говядина и телятина, будут неуместны на праздничном столе.

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