Что подарить мужу или жене на Новый год: 10 интересных идей

Прежде чем сделать новогодний сюрприз своему мужу или жене, стоит узнать, о чем мечтает любимый человек. Для этого можно невзначай вместе посмотреть каталоги украшений, техники или одежды и проследить за реакцией второй половинки.

Как рассказала OBOZREVATEL психолог Светлана Арефния, мужчины предпочитают качественные и практичные подарки, а женщины – чтобы их было много.

Что подарить мужу на Новый год

Именной подарок: халат, подушка, полотенце, портмоне.

Подарок для спорта. Это могут быть гантели, массажер или груша и перчатки для бокса.

Подарок для двоих: набор для романтического вечера или захватывающая квест-игра.

Набор еды или алкоголя (корзина мясных деликатесов, букет из фруктов, бар-канистра, фляга для крепких напитков и т.д).

Что-то из техники, например, новый смартфон, наушники или беспроводное зарядное устройство.

Мужчины предпочитают качественные и практичные подарки, а женщины – чтобы их было много Pixabay

Что подарить жене на Новый год

Оригинальный подарок из техники, например, фотоаппарат моментальной печати, робот-пылесос, гидромассажная ванночка, косметологическая маска или массажер для омоложения лица.

Подарок для настроения: профессиональная фотосессия, поход в театр, ресторан или даже совместное путешествие.

Любимые духи.

Одежда. Это может быть стильная вещь или аксессуар от любимого бренда.

Спортивный подарок: наушники для спорта, новые кроссовки для пробежки, скакалка и т.д.

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