Что подарить мужчине на Новый год: топ-5 идей от Илоны Гвоздевой

Украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" в 4 сезоне Илона Гвоздева рассказала, какими презентами можно порадовать любимого мужчину на Новый год.

Соответствующими советами 32-летняя знаменитость поделилась с изданием Viva. Гвоздева отметила, что нужно подбирать подарок мужчине в соответствии с его увлечениями или же предпочтениями.

"Моему супругу очень легко угодить с подарками. Он абсолютно непривередливый и всегда всему рад. Я знаю его увлечения, поэтому порадовать мне его не тяжело. Иван очень любит рыбалку и свой автомобиль. Каждый праздник я всегда напрямую узнаю у него, что ему необходимо... Поэтому выбирать подарки потом намного проще", – заявила танцовщица.

Илона Гвоздева с мужем Иваном Хомячуком Instagram Илоны Гвоздевой

Подарок мужчине на Новый год: топ-5 идей от Илоны Гвоздевой

Мужские аксессуары – часы, стильные браслеты, подвески. Это всегда очень красиво смотрится, добавляет харизмы и выражает личность.

Если ваш мужчина автолюбитель, то всегда оценит сертификат по уходу за его любимой машиной – химчистка, СТО, перетяжка салона, полировка фар и т.д.

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Если он любит шопинг, также не прогадаете с сертификатом в его любимый магазин одежды. Да, сертификаты на шопинг любят не только девушки.

Если парень любит риск и спорт, можно подарить ему суперкрутой квест или испытание. Например, дрифт, прыжок с парашютом, дайвинг и т.д.

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Если в ваших руках оказался романтик, можно снять фотосессию в стиле love story, пригласить на свидание в кинотеатр для двоих, приготовить ужин, станцевать ему приватный танец. За постановкой последнего всегда можно обратиться ко мне.

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