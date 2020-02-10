Что подарить девушке на День Валентина: идеи подарков для любимой

Кроме традиционных валентинок, в День Валентина 14 февраля влюбленные стараются дарить друг другу что-то особенное.

Так, чтобы подарить девушке на День влюбленных по-настоящему хороший подарок, стоит узнать о ней как можно больше, в частности учесть ее увлечения. OBOZREVATEL ко Дню влюбленных делится идеями лучших подарков на День Валентина.

Что подарить девушке на День Валентина pixabay.com

Что подарить девушке на день Валентина

Как известно, символом Дня святого Валентина и неизменным его атрибутом являются валентинки – открытки в виде сердец любого размера, цвета, стиля и дизайна. Кроме того, в качестве подарков в последнее время популярны плюшевые мишки – в виде игрушек, изображений на открытках или статуэток.

При этом главные цвета Дня влюбленных – красный и розовый. Именно в этих цветах стараются дарить подарки девушкам.

Что подарить девушке на День Валентина pixabay.com

Поскольку чаще всего 14 февраля выпадает на будний день (в 2020 году День Валентина – это пятница), хорошей традицией и подарком для любимой будет сюрприз – романтический ужин на двоих, в кафе, ресторане или даже дома.

Если же ваша девушка – творческая личность, подарить на День влюбленных ей можно соответствующие принадлежности, например краски или набор специальных карандашей (если ваша любимая – художница или дизайнер) или абонемент на покупку книг (если девушка увлекается чтением).

Что подарить девушке на День Валентина pixabay.com

Девушке, которая много времени проводит на работе, на 14 февраля лучшим подарком будет возможность расслабиться и отдохнуть. Вы можете подарить ей абонемент в СПА-салон или, к примеру, совместный полет на воздушных шарах, билеты на концерт, в театр или оперу.

Что подарить жене на День Валентина

Привычные бытовые отношения супругов – не повод не праздновать День Валентина. Наоборот, важно отпраздновать День влюбленных вдвоем, дома или в кафе. Поднимет настроение также совместное приготовление ужина.

Что подарить жене на День Валентина pixabay.com

В то же время в День Валентина в магазинах вы можете выбрать из множества подарков. Так, подарить жене на 14 февраля можно сладости, хорошие духи или ее любимую косметику.

Кроме того, на День влюбленных жене можно подарить что-нибудь из одежды: например, весеннее легкое платье или куртку.

Что подарить жене на День Валентина pixabay.com

Кроме того, вы можете выбрать, что подарить девушке на День Валентина 2020, в интернет-магазине или на сайте по продаже билетов на события.

Если у вас совсем немного времени, вы можете подарить жене на День Валентина букет красивых роз или тех цветов, которые она любит больше всего.

Что подарить жене на День Валентина pixabay.com

Также приятным подарком для жены в День влюбленных будет подарок, сделанный своими руками: к примеру, открытки, свечи или альбом с совместными фотографиями.

Главное, что нужно помнить, подбирая подарок девушке или жене на День Валентина, – он должен быть искренним. Поэтому, выбирая, что подарить на 14 февраля, не забудьте и о тексте поздравления.

Что подарить жене на День Валентина pixabay.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал смешные валентинки и яркие поздравления с Днем Валентина.

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