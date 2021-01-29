Что подарить девушке на День Валентина: 10 оригинальных идей

День святого Валентина – один из самых романтичных праздников. 14 февраля влюбленные говорят слова признаний друг другу, дарят подарки и "валентинки".

Специально для тех читателей, которые еще не решили, что подарить любимой девушке на День влюбленных, OBOZREVATEL публикует несколько оригинальных идей.

Что подарить девушке 14 февраля

– Портрет-раскраска по номерам. Совместно фото можно превратить в портрет, который раскрашивается по специальной схеме. Заказать такую картину можно в фотосервисе или профильном интернет-магазине.

– Набор качественной косметики для здоровой кожи.

– Любимый парфюм от культового бренда.

День святого Валентина – один из самых романтичных праздников Pixabay

– Романтическое свидание в ресторане французской, китайской, итальянской или японской кухни.

– Комплект сексуального белья.

– Ювелирное украшение. Это могут быть серьги, браслет, кольцо, цепочка из золота или серебра. Главное – быть осведомленным в предпочтениях девушки.

– Именной махровый халат.

Романтическое свидание может быть хорошим подарком ко Дню Валентина Pixabay

– Путешествие на двоих в страну, которую вы давно хотели посетить.

– Цветок в декоративном горшке.

– Техника. Хорошим подарком, например, будет фитнес-браслет, Power Bank, беспроводные наушники или новый телефон.

Ранее OBOZREVATEL назвал 10 идей для подарка парню ко Дню Валентина. Также сообщалось о том, что пары дарят друг другу в Украине на День влюбленных.