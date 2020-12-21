Что подарить детям на Новый год: топ-5 идей

Покупая подарок на Новый год детям, стоит попросить их написать Деду Морозу письмо – так вы сможете узнать, о чем они мечтают.

Кроме того, стоит учитывать возраст ребенка. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Для самых маленьких актуальным подарком будут развивающие игрушки: например, книжка-раскладушка, игрушка-сортер, музыкальный инструмент, "умная мягкая" игрушка, развивающий коврик и т.д.

Детям постарше можно подарить яркий костюм для утренника, игровую палатку, интерактивного питомца, музыкальный коврик, пальчиковые краски, игрушечную кухню, микроволновку, кофеварку, домик для кукол, набор инструментов.

Ребенку 5-10 лет: мольберт или обучающую доску, набор любимых героев мультфильмов, куклу или робота, настольную игру, игрушку на радиоуправлении, конструктор, комплект шпиона, маленького химика или физика, игрушечную железную дорогу, набор для творчества (рисования, плетения из бисера и т.п.).

Детям от 10 до 16 лет: телефон, "умные" часы, наушники, набор исследователя, подарок-сертификат, поход на скалодром, билет на концерт или футбольный матч, косметику, украшения, сувенир.

Дети разных возрастов будут рады таким подаркам, как самокат, ролики, санки, лыжи, гироскутер, одежда, обувь, стильные аксессуары.

Если дарите подарок маленькому ребенку, помните, что он должен состоять из сертифицированных материалов и не содержать мелких деталей.

Хорошо, если под елочкой ребенка будут ждать сразу несколько разных подарков (можно небольших).

Заверните свой новогодний подарок в яркую упаковку – это обязательно понравится малышу.

К подарку можно добавить сладости или фрукты, например мандарины.

Старайтесь прислушиваться к вашему ребенку задолго до праздника, тогда у вас не будет проблемы с выбором подарка.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что подарить родителям на Новый год, парню или девушке, а также мужу или жене. Как считают психологи, подарок может серьезно повлиять на отношения.