Что отмечают 6 октября: приметы на Зачатие Иоанна Предтечи и другие праздники

6 октября православные христиане отмечают зачатие славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – одного из самых почитаемых святых. Также в народе отмечается Ираида (Раиса) Спорная.

В этот день существует ряд запретов, а приметы расскажут о том, какой будет погода в ближайшем будущем. Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.

Зачатие Иоанна Предтечи: история и традиции

Великий пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн – один из наиболее почитаемых православных святых. С рождением Крестителя связано первое чудо в его жизни. Его отец, священник Захария и супруга Елизавета были пожилыми и бездетными людьми. Однажды Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме, где увидел Божьего посланника – архангела Гавриила. Тот объявил ему о скором рождении сына, который будет велик перед Богом, а его миссией будет "представить Господу народ приготовленный".

Издавна на Зачатие Иоанна Предтечи было принято готовиться к долгой зиме, хорошо протапливать дом и утеплять его, наводить порядок, избавляться от старых и ненужных вещей.

Ираида Спорная

В этот день отмечали память девы Раисы (Ираиды) Александрийской. Святую мученицу казнили при императоре Максимилиане в начале IV века.

На Руси в этот день было принято привлекать удачу и деньги. Люди, у которых были проблемы с достатком, гадали о своей судьбе. Для этого нужно было подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. Затем эти кувшины нужно было принести домой и наблюдать, из какого вода испарится быстрее. Если раньше начнет убывать вода, набранная из более полноводной реки, значит, денежные неурядицы будут продолжаться.

Чтобы быть всегда с прибылью, в кошелек клали монетку с изъяном, но обязательно не подобранную на дороге, а полученную от кого-либо — в уплату труда, за проданный товар или на сдачу.

Приметы 6 октября

Журавли улетели – осень к зиме перевалила.

Большой урожай орехов, а грибов мало – зима будет холодной.

Кошка умывается левой лапкой – к плохой погоде.

Полевые мыши на деревню двинулись – к суровой зиме.

Петух ночью запел – надвигается ненастье.

Высокий бурьян – к снежной зиме.

Что нельзя делать 6 октября

В этот день нельзя считать свои беды. Наши предки думали, что таким образом, можно привлечь новое несчастье.

Также запрещено сквернословить и ругаться.

Не следует злоупотреблять алкоголем – это может сильно "ударить" по здоровью.

Нельзя завидовать – по поверью, весь негатив вернется сторицей.

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