Что отмечают 27 сентября: приметы на Воздвижение Креста Господня
27 сентября 2020 года в Украине отмечают День туризма и День работников машиностроительной отрасли. Также православная церковь празднует Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.
День туризма в Украине
В Украине День туризма ежегодно отмечается 27 сентября. Праздник был установлен в официальном календаре в 1998 году, указом второго президента Леонида Кучмы. День туризма не является нерабочим днем, если не выпадает на выходной.
День машиностроителя в Украине
Каждый год, в четвертое воскресенье сентября, Украина отмечает День работников машиностроительной отрасли. Этот профессиональный праздник установил первый президент страны Леонид Кравчук, своим указом от 1993 года. Его цель – поддержка инициативы работников приборостроения и машиностроения.
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27 сентября верующие вспоминают обретение и воздвижение равноапостольной царицей Еленой и патриархом Иерусалимским Макарием Креста, на котором был распят Господь Иисус Христос и который впоследствии стал одним из главных символов христианства. Это один из 12 главных праздников православной церкви.
Утром в этот день в церквях и храмах совершаются торжественные службы. Прихожане покупают три свечи, которыми крестят углы и двери в доме, читая при этом молитву.
Приметы на 27 сентября
Птицы улетели в теплые края – к суровой зиме.
Паутина стелется – к теплу.
Хороший урожай щавеля – к теплой зиме.
Гуси высоко летят – к продолжительной осени.
Ненастное бабье лето – к сухой осени.
Холодный северный ветер дует – к жаркому лету в следующем году.
Что нельзя делать 27 сентября
В этот день нельзя ходить в лес, поскольку змеи ползут в укрытия.
Также не разрешается тяжело работать, убирать, шить, стирать и заниматься рукоделием.
27 сентября строго запрещено ругаться и злиться.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в сентябре 2020 года: церковный календарь.