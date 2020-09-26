Что отмечают 27 сентября: приметы на Воздвижение Креста Господня

27 сентября 2020 года в Украине отмечают День туризма и День работников машиностроительной отрасли. Также православная церковь празднует Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

День туризма в Украине

В Украине День туризма ежегодно отмечается 27 сентября. Праздник был установлен в официальном календаре в 1998 году, указом второго президента Леонида Кучмы. День туризма не является нерабочим днем, если не выпадает на выходной.

День машиностроителя в Украине

Каждый год, в четвертое воскресенье сентября, Украина отмечает День работников машиностроительной отрасли. Этот профессиональный праздник установил первый президент страны Леонид Кравчук, своим указом от 1993 года. Его цель – поддержка инициативы работников приборостроения и машиностроения.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

27 сентября верующие вспоминают обретение и воздвижение равноапостольной царицей Еленой и патриархом Иерусалимским Макарием Креста, на котором был распят Господь Иисус Христос и который впоследствии стал одним из главных символов христианства. Это один из 12 главных праздников православной церкви.

Утром в этот день в церквях и храмах совершаются торжественные службы. Прихожане покупают три свечи, которыми крестят углы и двери в доме, читая при этом молитву.

Приметы на 27 сентября

Птицы улетели в теплые края – к суровой зиме.

Паутина стелется – к теплу.

Хороший урожай щавеля – к теплой зиме.

Гуси высоко летят – к продолжительной осени.

Ненастное бабье лето – к сухой осени.

Холодный северный ветер дует – к жаркому лету в следующем году.

Что нельзя делать 27 сентября

В этот день нельзя ходить в лес, поскольку змеи ползут в укрытия.

Также не разрешается тяжело работать, убирать, шить, стирать и заниматься рукоделием.

27 сентября строго запрещено ругаться и злиться.

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