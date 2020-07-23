Что отмечают 24 июля: праздники, приметы и что нельзя делать в этот день

24 июля 2020 года православная церковь чтит память святой княгини Ольги. В народе праздник называют Ольга Страдница.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 24 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

День княгини Ольги или Ольги Страндницы

24 июля (11 июля по старому стилю) православная церковь чтит память святой княгини Ольги. Согласно летописям, княгиня Ольга правила Русью в X веке (945-962 годах), после смерти супруга великого князя Игоря и первой из русских стала правителей приняла христианство еще до крещения Руси.

Княгиня Ольга ГолосUA

Существует множество версий относительно ее происхождения. Согласно одним летописям, она принадлежала к роду князей Изборских, древнерусской княжеской династии. Другой исторический документ настаивает на том, что Ольга была дочерью князя Олега, прозванного Вещим, который правил Киевской Русью как опекун малолетнего Игоря, сына Рюрика.

Святая княгиня Ольга почитается как покровительница вдов и новообращенных христиан. К ней также обращаются незамужние девушки, молясь об обретении семейного счастья, а матери просят о здоровье детей и сохранении семьи.

В народном календаре этот день называют Ольгиным днем, также святая получила прозвище Страдница. Связано это с тем, что в этот период шел разгар полевых работ. В это время в поля и луга выходили всей деревней. Кто-то занимался жатвой, кто-то заготовкой сена, а детей отправляли в лес по грибы и по ягоды.

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В этот день крестьяне молились святой Ольге о хорошей погоде, о милосердии к жнецам, о том, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнет гнить от обильной росы, которая вскоре начнет выпадать на поля.

День святой Ольги называли еще Стожарами – в честь звездного скопления в созвездии Тельца. Яркое сияние Стожар предвещало удачную страду и богатый урожай.

Приметы на 24 июля:

Гром гремит на Ольгу – будет хорошо ловиться рыба.

Глухой гром 24 июля – к длительной непогоде.

Солнечный день 24 июля – будет хороший урожай хлеба.

Что нельзя делать 24 июля

Не рекомендуется стирать. Это единственный запрет на эту пятницу, касающийся домашних дел. Если есть острая необходимость в стирке, не делайте этого руками, иначе они начнут болеть.

Не стоит планировать свадьбу. Наши предки были уверены в том, что в противном случае брак будет недолгим и несчастливым.

Нельзя ссориться с родными. Если вы решили выяснить отношения, не делайте этого в пятницу. Считается, что после такого серьёзного разговора ещё долго не получится помириться.

Не берите в долг, иначе ваше финансовое положение только ухудшится.

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