Что отмечают 2 сентября: приметы и запреты на этот день

В среду, 2 сентября в Украине отмечают День нотариата. Христиане почитают память библейского пророка Самуила, в народном календаре праздник получил название Самойлов день.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

День нотариуса в Украине

Профессиональный праздник официально празднуется с 2010 года после указа президента от 22 февраля. Украинская нотариальная палата обратилась к Виктору Ющенко с просьбой организовать это событие.

2 сентября в Украине отмечают День нотариата Pixabay

Более пяти тысяч человек составляют корпус нотариусов Украины. Они удостоверяют разнообразные сделки, придают юридическую силу самым различным документам. Эти действия требуют предельной внимательности, точного следования буквально каждой букве закона. Учреждение профессионального праздника нотариусов – это признание добросовестного выполнения ими своих очень важных для клиентов обязанностей.

Самойлов день

Пророка Самуила считали заступником всех мужчин. Он был последним судьей Израиля. Когда Самуил вырос, мать привела его в скинию в городе Силоме. Там он долго служил. Считается, что Бог открыл Самуилу будущее еврейского народа.

Приметы на 2 сентября: какой будет погода Pixabay

Филистимляне вторглись в пределы земли Обетованной, лишь тогда евреи вспомнили о существовании Бога и воззвали к нему. Но это не помогло народу. Тем не менее, молитва Самуила избавила евреев от власти филистимлян. После всех испытаний пророк управлял народом 40 лет.

На Руси в этот день особенно почитались мужчины и их труды. Женщины старались всячески угождать своим избранникам и готовили для них самую вкусную еду. На столах традиционно были блюда из грибов, картофеля и свеклы.

Приметы 2 сентября:

Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.

Много рябины – к частым дождям осенью.

Облака высоко плывут – к хорошей погоде.

Кроты ямы роют на север – к снежной зиме.

Много мышей – к холодной зиме.

Что нельзя делать 2 сентября:

Не стоит стричь волосы или проводить какие-либо другие процедуры красоты.

Нельзя ругаться и использовать в речи нецензурные слова.

Ни в коем случае не нужно оставлять без присмотра ребенка, иначе можно спровоцировать множество его болезней.

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