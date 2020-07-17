Что отмечают 18 июля: праздники, приметы и что нельзя делать в этот день

18 июля 2020 года по православному календарю чтят память преподобного Афанасия Афонского, в народе эта дата называется месяцев праздник.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 18 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Афанасьев день или Месяцев праздник

Народный праздник Афанасьев день отмечается 18 июля (по старому стилю – 5 июля). В церковном календаре день посвящается памяти преподобного Афанасия Афонского. Другие названия праздника: "Афанасий", "Месяцев праздник", "Лунный праздник". На Руси этот день был полностью посвящен луне.

Афанасьев день или Месяцев праздник: что нельзя делать Рixabay

Преподобный Афанасий Афонский родился в городе Трапезунде и рано осиротел. Его воспитывала благочестивая монахиня, а он во всем старался подражать приемной матери – в навыках иноческой жизни, в посте и в молитвах. Позже он принял постриг в Киминском монастыре. По преданию, несколько раз к Афанасию являлась сама Богородица.

На Руси на Афанасия отмечали Месяцев праздник. Вечером выходили на улицу и смотрели, как месяц "играет" в небе: перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что так месяц празднует свой день. Такая "игра" предвещала хороший урожай. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится.

Приметы на 18 июля:

Если на Афанасия месяц на исходе играет — к урожаю хлебов.

Если луна светит ясно – осень будет сухой и теплой.

Скорый дождь предвещают облака, желтые, как медь, а также испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой.

Родившимся 18 июля покровительствует луна. Носить им следует камень александрит.

Что нельзя делать 18 июля:

В Месяцев праздник нельзя грустить и злиться. Это оттолкнет удачу на целый год.

Нельзя сплетничать, раскрывать свои и чужие секреты, обсуждать других людей. Это чревато крайне неприятными последствиями.

Не нужно начинать ремонт. Даже мелкие ремонтные работы или поклейку обоев делать не стоит – считается, что сделанное долго держаться не будет. К тому же высокий риск получить травму или пораниться.

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