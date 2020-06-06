Что обязательно нужно сделать на Троицу в 2020 году: главные советы

День Святой Троицы является одним из самых главных праздников у христиан, который считается днем рождения церкви. В 2020 году Троица отмечается 7 июня.
О том, что верующим обязательно нужно сделать в этот день, чтобы Зеленые праздники принесли счастье и благополучие, рассказывает OBOZREVATEL.
Троица 2020: что обязательно нужно сделать
Иллюстративное фото / razom.media
Во-первых, в Троицу обязательно надо сходить в церковь и освятить собранную утром зелень.
В центре букета должна располагаться тройная свеча зеленого цвета, которая будет гореть во время богослужения.
Существует также традиция украшать дом на Троицу зеленью: травами или ветвями деревьев. Для этой цели подойдут береза, дуб, клен или липа. Осину и вербу в дом приносить нельзя.
После Троицы зелень засушивают и хранят в течение всего года – по поверью, она является оберегом от неприятностей и болезней.
Считается также, что праздник Троицы – идеальный день для помолвок и сватовства, однако свадьба в этот день является дурным знаком. А люди, которые родились в этот период, могут иметь сильную интуицию или даже дар предвидения.
Традиции на Троицу
Иллюстративное фото / narodna-pravda.ua
Ко Дню Святой Троицы в доме обязательно следует навести порядок. После службы в храме вся семья собирается за праздничным столом или отправляется к родным в гости. Вечером на Троицу по традиции устраивают праздничные гуляния на природе.
Канун Троицы – Троицкая родительская суббота – считается самым большим и почитаемым днем поминовения у православных, в этот день принято посещать кладбища и поминать всех умерших.
Напомним, поскольку в Украине в июне 2020 года продолжает действовать карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, следует при посещении общественных мест соблюдать масочный режим и придерживаться дистанции не менее 1,5 метра.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в День Святой Троицы.
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