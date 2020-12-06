Что нужно знать о гаданиях на Катерину и рождественские святки: советы экспертов

Период рождественских праздников в древности называли святками. Наши предки использовали это время для гадания, чтобы узнать, что их ждет впереди. Сегодня гадания на Рождество и в святки все еще пользуются популярностью.

OBOZREVATEL узнал у ведьмы и победительницы "Битвы Экстрасенсов" Ольги Янковской, священника Александра Дедюхина, а также у астролога, гипнотерапевта и таролога Янины Массини, как правильно гадать и что нужно знать.

В древности период праздничных предновогодних гаданий открывался задолго до святок, которые наступали с 6-го по 12-е января. В начале рождественского поста, 7 декабря, отмечается день святой Екатерины. Эту святую считают покровительницей семьи и женщин, к ней обращаются с молитвами о благополучии в семье и гадают на суженого.

Гаданий на день Екатерины существует множество, но также есть и ряд запретов. В этот день нельзя:

зажигать костры, чтобы "не задымить" счастье;

нельзя ставить перед иконой Екатерины три свечи – а то род оборвется;

девушкам нельзя засиживаться долго в гостях, чтобы не прогневить Екатерину.

Именно с этого праздника открывается период гаданий и следующий день, когда девушки могут узнать свою судьбу – это день Андрея, который отмечается 13-го декабря, день святого Николая 19-го декабря, а также – Сочельник, который отмечается по старому стилю, 24-го декабря. В эти дни можно спросить у судьбы о счастье, суженом, о том, что ждет впереди.

Основной период гаданий проходит в святки, которые по старому календарю начинаются 24-го декабря, а по-новому – 6-го января, длятся 12 дней до праздника Крещения.

Чего нельзя делать в период новогодних и рождественских праздников:

Гоните прочь негативные мысли. Это нужно делать и в обычные дни, но в святки нельзя допускать в жизнь негатив.

Не ругайтесь с окружающими и ни про кого не говорите гадости, иначе весь год будете мучатся болезнями.

От Рождества и до Крещения женщинам запрещено играть в азартные игры. Если женщина нарушит этот запрет, то в будущем ни один мужчина не захочет связать с ней свою жизнь.

Нельзя никому отказывать в помощи, особенно – детям, бедным и больным людям.

Работать, но не перетруждаться. Предки в период рождественских святок не работали и вовсе, но в современном мире это невозможно. Поэтому советуем вам работать, но оставлять для себя немного свободного времени.

Нельзя охотиться и причинять вред животным. Судьба не будет благосклонна к тем, кто обижает братьев меньших.

Ведьма-отшельница и победительница 17-го сезона "Битвы Экстрасенсов" Ольга Янковская отмечает, что во все времена период с 25 декабря по 19 января наши предки гадали, чтобы узнать, что их ждет впереди. Сегодня этот обычай пользуется популярностью. Для тех, кто и в этом году попытает счастья у судьбы, Янковская сообщает несколько советов:

гадать нужно только в вечернее или ночное время суток, в идеале – после полуночи;

гадания должны происходить при свете свечи, в полной тишине, без посторонних глаз.

ноги и руки гадающего не должны быть скрещенными, чтоб получить верный ответ. Также в волосах девушек не должно быть заколок, резинок – волосы должны быть распущенными.

одежда должна быть без ремней, поясов, узлов и пуговиц.

"Я бы не рекомендовала гадать непроверенными инструментами, такими, как таро, руны. Если вы недостаточно хорошо владеете этой предсказательной практикой, то в случае негативного ответа на свой вопрос вы установите для себя деструктивную программу, которой будете бессознательно следовать", – отмечает Янковская.

Кроме того, Янковская назвала три гадания, которые легко исполнить и которые смогут предсказать вам будущее:

Имя суженого. В ночь перед Рождеством, ложась спать, положите себе под подушку 22 бумажки, на каждой из которой – по одному мужскому имени. Проснувшись утром, достаньте одну из бумажек – прочитайте имя. Это и будет имя вашего будущего мужа.

Имя прохожего. В полночь выйти из дома и дождаться случайного прохожего, спросить его имя. Так будут звать вашего суженого.

Ворожба на исполнение желания. 6 января, ложась спать, ставите рядом с собой стакан воды, покрыв его листом бумаги, на котором написано ваше заветное желание в подробностях. Утром, сразу после пробуждения, записку с желанием – сжечь, развеяв пепел по ветру, из окна. Воду из стакана выпить. Во время обряда ни с кем не разговаривать.

Если всё сделать правильно – желание исполнится в течении года.

Астролог Янина Массини отмечает, что святочный период – время особо сильных дней, поэтому гадания может принести свои плоды. Обращаются к ним те, кто хочет найти ответы на вопросы и опирается на волю судьбы.

"Чаще всего за гаданием или прогнозом обращаются женщины – это 80%, мужчинам я оставляю 20%, но они чаще всего приходят по совету жен. Однако, для тех, кто хочет обратиться за прогнозом, я хочу сказать, что необходимо выбрать одного конкретного таролога и с ним работать. При этом, обратить внимание на его психологическое состояние, а кроме того – чтобы он был успешен. Это очень важно для качества прогноза", – сообщает Массини.

Таролог также обратила внимание, что в гаданиях и прогнозах лучше всего работать на полнолуние, поскольку на растущую Луну они могут не сработать.

Что касается народных рождественских гаданий, Массини отмечает, что они работают как эффект плацебо, как самовнушение, но тем не менее – являются уже традицией.

"Запускается процесс, когда на святки девушки видят определенные символы на счастливый брак, на жизнь. Это работает как эффект плацебо, но никогда не следует недооценивать силу мысли, ведь как вы себя настроите, так и будет происходить", – отмечает Массини.

Кроме того, таролог рассказала, чего лучше не делать в вопросе гаданий:

Не нужно гадать на таро в период христианских праздников, поскольку вы вряд ли получите точный прогноз. При этом, таролог потратит очень много энергии;

Не рекомендуется без определенных знаний гадать с зеркалом;

Не стоит гадать с вызовом каких-то сущностей и духов, поскольку неизвестно, кого именно можно "пригласить";

Нельзя обращаться за бесплатным гаданием, поскольку вместо денег из-за этого можно отдать здоровье или что-либо ценное для себя;

В свою очередь, священник Александр Дедюхин сообщает, что церковь не приветствует гадания не только в рождественские и другие крупные христианские праздники, но и в любое другое время.

"Гадания – это грех, потому что подобными манипуляциями человек пытается заглянуть в духовный мир не из распахнутых ворот Божиих, а черным ходом, крадучись, с помощью бесов. Бог даровал человеку абсолютную свободу, в том числе и свободу расти духовно, открывать для себя любые тайны, в познании будущего. Но все должно происходить в святости и чистоте, через тяжелейший труд роста собственной духовности. Если коротко, – когда мы становимся едиными с Богом, для нас открываются любые тайны Вездесущего", – сообщил Дедюхин.

Также священник отметил, что, когда человек прибегает к колдовству, значит – он ворует знания, которые ему не принадлежат и часто они совершенно ненужные.

"Даже если на первый взгляд может показаться, что ничего плохого нет в том, когда девушка гадает на суженого, все же эти знания приходят от бесов и, как правило, происходит так, что все это колдовство в жизни не помогает, а наоборот – разрушает", – отмечает священник.

Подводя итог сказанному, Дедюхин сообщил, что колдовство и гадания, как и всякий грех, "ведет к болезням, неврозам и смерти", с чем лучше не играть.

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