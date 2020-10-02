Что нельзя желать на Астафия Ветряка: приметы и праздники 3 октября

3 октября в Украине и во всем мире отмечают День трезвости и борьбы с алкоголизмом. Православные христиане чтят память святого Евстафия, по народному календарю праздник называется Астафий Ветряк.

В этот день существует ряд запретов, а приметы расскажут о том, какой будет погода в ближайшем будущем. Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

Дата эта не относится к числу официальных. Тем не менее, медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и ее последствия. Государственные и общественные организации проводят лекции, семинары, выставки, посвященные этой проблеме.

Астафий Ветряк

В этот день отмечается память великомученика Евстафия Римского. Он принял христианство, после того как во время охоты увидел между рогами оленя образ распятого Спасителя. Евстафию выпала тяжелая судьба: его слуги умерли, скот пал, а сам он был разлучен с женой и детьми. При одном из правителей он отказался принести жертвы идолам на языческом празднике. В итоге император предал его мученической смерти.

На Руси Евстафия именовали Ветряком, так как в этот день дули ветры. Также в этот день отмечали свой праздник мельники.

Приметы на 3 октября

Если ветер дует с севера – к стуже, с юга – к теплу, западный – к сырости, восточный – к ясной погоде.

Если утром небо белесое – к ненастью.

Паутина летает и туман стоит – к теплой осени.

Много шишек на нижних ветках ели – к ранним морозам.

Что нельзя делать 3 октября

В этот день нельзя стряхивать воду после того, как вымыл руки.

Также запрещено возвращать кому-то посуду пустой.

Не стоит делать подарки близким и друзьям – можете спровоцировать ссору.

Женщинам запрещено подставлять лицо ветру. Наши предки верили, что 3 октября он может сдуть с него всю красоту.

Если в эту субботу необходимо выполнить какую-то работу, то делать ее надо качественно.

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