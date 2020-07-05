8 главных ошибок провинциалок в одежде: что не стоит носить

Некоторые вещи в гардеробе женщины могут за мгновение испортить образ.

Это может быть как неудачно подобранная обувь или платье, так и аксессуары и даже маникюр, сообщает "Апостроф". Так, следующих 8 ошибок лучше никогда не допускать истинной леди.

1. Не стоит сочетать сразу несколько цветов металла. Это считается примером настоящей безвкусицы.

2.Еще одна из самых грубых ошибок – бюстгальтер, виднеющийся из-под одежды. Чтобыне допустить подобную оплошность, лучше носить белье без бретелей или на клейкой основе, также можно использовать специальные наклейки для груди.

Бюстгальтер, виднеющийся из-под одежды, выглядит вульгарно Pinterest

3. Дурным тоном будут колготы, чулки или носки, надетые под открытую обувь.

4. То же касается джинсов со стразами, которые давно вышли из моды.

5. Слишком высокие и яркие каблуки также неуместны в 2020 году и на сегодняшний день выглядят вульгарно и безвкусно.

Высокие яркие каблуки и мини-платья давно вышли из моды Pinterest

6. Мини-платья также лучше исключить из повседневного стиля. Такой наряд уместен разве что в ночном клубе.

7. Маникюр, который по цвету не сочетается с нарядом, является еще одной распространенной ошибкой. Так, к примеру, с одеждой теплых тонов совершенно не будут смотреться ногти бирюзового цвета.

Маникюр должен соответствовать стилю одежды Pinterest

8. Одежда и аксессуары с обилием блесток, пайеток, камней, а также логотипы известных брендов, которые часто используются на подделках, сразу выдадут в женщине провинциалку.

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