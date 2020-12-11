Что нельзя готовить на Новый год 2021: главные советы и запреты

Новогоднее меню астрологи рекомендуют составлять с учетом того, что хозяином Нового, 2021 года будет Белый Металлический Бык.

Так, некоторые блюда, например, такие как говядина и телятина, будут некстати. OBOZREVATEL рассказывает подробнее о том, что можно и нельзя подавать к праздничному столу.

Что нельзя подавать к столу в Новый год 2021

Телятину и говядину (гуляш, стейки, заливное, холодец, бифштексы, паштеты из этого мяса).

Блюда из говяжьего фарша (котлеты, тефтели и т.д.).

Колбасу, которая содержит телятину или говядину.

Блюда из говяжьей или телячьей печени.

Блюда красного цвета.

Блюда с добавлением желатина.

В Новый год 2021 к столу не рекомендуется подавать говядину и телятину Pixabay

Что можно готовить на Новый год 2021

Хозяин грядущего года Бык не переборчив в еде, поэтому хозяйкам можно не стараться приготовить какую-либо экзотику – достаточно будет простых традиционных рецептов: жареных, вареных, печеных или тушеных блюд.

Так как животное года – травоядное, к столу желательно подать овощи, фрукты, злаковые культуры, разнообразные соленья и зелень. Причем последней в новогоднюю ночь должно быть как можно больше: добавьте к блюдам укроп, петрушку, зеленый лук, базилик, салат, розмарин, шпинат, свежую мяту, кинзу.

Вместо говядины к новогоднему столу можно приготовить курицу, индейку, , утку, гуся, свинину или кролика Pixabay

Что касается мяса, альтернативой блюдам из говядины могут быть фаршированные яблоками гусь или утка; также можно приготовить курицу, индейку, свинину или кролика.

А чтобы отдать дань уважения и отблагодарить за все хорошее хозяйку уходящего года Белую Металлическую Крысу, в праздничное меню стоит включить сырную нарезку.

Напомним, Новый, 2021 год, по восточному календарю, является годом Белого Металлического Быка. Точное время его наступления – 12 февраля 2021 года в 21:05.

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