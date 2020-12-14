Что нельзя делать во время гаданий: таролог озвучила главные запреты
Астролог и таролог Янина Массини назвала главные запреты, которые по ее мнению, нельзя нарушать во время гаданий.
Своими рекомендациями она поделилась с OBOZREVATEL. Так, по словам Массини, не стоит гадать на картах таро в период христианских праздников, поскольку таролог потратит очень много энергии, а прогноз вряд ли будет точным.
Также она не рекомендует:
гадать с зеркалом без определенных знаний;
вызывать каких-либо духов и сущностей – результат может оказаться непредвиденным: неизвестно, кого можно "пригласить";
обращаться за бесплатным гаданием, так как вместо денег человек может отдать свое здоровье или что-то другое, ценное для него.
Как известно, церковь негативно относится к любым, даже шуточным гаданиям. Православие призывает людей к постоянному духовному развитию, а попытка узнать будущее может помешать этому и является прямым обращением к темным силам, подчеркивают священнослужители.
Кроме того, то, что многие гадалки используют в своей работе иконы, свечи из храма, святую воду и упоминают святых и Бога, является для христиан кощунством, не имеющим ничего общего со светлой верой.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее таролог дала астрологический прогноз на декабрь 2020 года для всех знаков зодиака: кого ждет карьерный рост.