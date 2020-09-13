Что нельзя делать в Семин день: приметы и праздники 14 сентября

В понедельник, 14 сентября 2020, православная церковь чтит память преподобного Симеона Столпника. В народе праздник называется Семен Летопроводец или Семин день.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Семин день

14 сентября православные чествуют святого Симеона, который обладал даром предвидения и мог исцелять телесные недуги и душевные болезни. Также праведник был основателем столпничества. В народе праздник получил название Семин день и считался началом Бабьего лета. Предки в этот день совершали особые обряды, завершали уборку яровых и придерживались особых правил.

Преподобный Симеон Столпник. azbyka.ru

Семин день начинали с разведения нового огня, добытого путем трения сухого дерева. Затем от этого пламени начинали топить в хатах и банях.

Приметы на 14 сентября

Приметы на 14 сентября. wall.alphacoders.com

Теплая погода 14 сентября предвещает теплую зиму.

Дует ветер с южной стороны – зимой будет достаточно тепло.

Сухая погода – осенью тоже будет мало дождей.

Гуси уже улетели в теплые края – по приметам, зима наступит рано.

Погода дождливая – осень будет с большим количеством осадков.

Много паутины – осень будет сухой и длинной.

Что нельзя делать 14 сентября

В этот день нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей.

Не рекомендуется заниматься тяжелыми физическими делами.

Запрещено планировать на 14 сентября переезд.

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