Что нельзя делать в Куприянов день: приметы и праздники 13 сентября

13 сентября 2020 года в Украине отмечают День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкиста и День программиста. Также православная церковь почитает память священномученика Киприана Карфагенского. В народе праздник называется Куприянов день или Журавлиное вече.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

Этот профессиональный праздник учрежден в 1993 году указом первого президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября.

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины: когда отмечают fool.com

День танкиста

День танкистов учрежден в 1997 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей страны. Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября.

День танкиста в Украине: когда отмечают glavred.info

День программиста

Профессиональный праздник программистов в Украине отмечают 13 сентября, а в високосные годы – 12 сентября. Такая неоднозначность связана с тем, что датой праздника был выбран 256-й день в году. Эта цифра обозначает количество разных значений, которые могут быть выражены с помощью одного восьмиразрядного байта. А также число 256 является максимальной степенью числа 2, которая не превышает количества дней в году.

День программиста в Украине: когда отмечают. tin-corp.com

Куприянов день

13 сентября православные почитают память святого Киприана, епископа Карфагенского. В народе праздник называется Куприянов день или Журавлиное вече. В этот день было принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой. До этого срока на болота ходить было нельзя.

Священномученик Киприан Карфагенский. azbyka.ru

Приметы на 13 сентября

Приметы на 13 сентября. chordify.net

Журавли летят неспешно – осень будет теплой.

Услышать журавлиный крик – к дождю.

Журавли летят высоко – зима будет суровой.

Новолуние – к богатому урожаю клюквы.

Увидеть во сне клюкву – к слезам.

Что нельзя делать 13 сентября

В этот день нельзя занимать деньги, иначе они перестанут водиться.

Нельзя отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет наполнена не всегда приятными сюрпризами.

Если у вас нет серьезных дел, в этот день лучше не выходить из дома вообще.

Не заключайте в этот день сделок и не совершайте покупок, особенно крупных.

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