Что нельзя делать в Куприянов день: приметы и праздники 13 сентября
13 сентября 2020 года в Украине отмечают День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкиста и День программиста. Также православная церковь почитает память священномученика Киприана Карфагенского. В народе праздник называется Куприянов день или Журавлиное вече.
OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.
День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
Этот профессиональный праздник учрежден в 1993 году указом первого президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября.
День танкиста
День танкистов учрежден в 1997 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей страны. Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября.
День программиста
Профессиональный праздник программистов в Украине отмечают 13 сентября, а в високосные годы – 12 сентября. Такая неоднозначность связана с тем, что датой праздника был выбран 256-й день в году. Эта цифра обозначает количество разных значений, которые могут быть выражены с помощью одного восьмиразрядного байта. А также число 256 является максимальной степенью числа 2, которая не превышает количества дней в году.
Куприянов день
13 сентября православные почитают память святого Киприана, епископа Карфагенского. В народе праздник называется Куприянов день или Журавлиное вече. В этот день было принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой. До этого срока на болота ходить было нельзя.
Приметы на 13 сентября
Журавли летят неспешно – осень будет теплой.
Услышать журавлиный крик – к дождю.
Журавли летят высоко – зима будет суровой.
Новолуние – к богатому урожаю клюквы.
Увидеть во сне клюкву – к слезам.
Что нельзя делать 13 сентября
В этот день нельзя занимать деньги, иначе они перестанут водиться.
Нельзя отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет наполнена не всегда приятными сюрпризами.
Если у вас нет серьезных дел, в этот день лучше не выходить из дома вообще.
Не заключайте в этот день сделок и не совершайте покупок, особенно крупных.
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