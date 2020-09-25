Что нельзя делать в Корнилов день: приметы и праздники 26 сентября

26 сентября 2020 года православные христиане чтят память святого Корнилия. В народе праздник называется Корнилов день или Корнилье, так как в этот день принято убирать с полей корнеплоды. Также в мире отмечают Европейский день языков и Всемирный день контрацепции.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Корнилов день или Корнилье

По церковному календарю 26 сентября отмечается день святого Корнилия, жившего в Риме в 1 веке. Согласно Новому завету, Корнилий был "благочестивый и боящийся Бога" человек. Так называли язычников, которые почитали Бога, но не были христианами. Однажды Корнилию явился ангел и велел найти святого Петра. Мужчина выполнил указание, и Петр крестил его в своем доме. Корнилий считается первым язычником, принявшим христианство. Впоследствии он по благословению Петра стал епископом и прославился тем, что разрушил языческий храм в городе Скепсии, после чего многие жители поверили в Христа.

На Руси день святого Корнилия стали называть Корнильем, поскольку в этот день убирали с гряд корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. Считалось, что с этого времени "корень в земле не растет, а зябнет". Заморозки, которые уже случались нередко, могли погубить урожай.

Европейский день языков

Совет Европы при поддержке ЕС учредил этот праздник в 2001 году, с целью поддержания языкового разнообразия, двуязычия каждого европейца, развития преподавания. Сегодня в институтах Евросоюза равноправно используются 24 языка: английский, болгарский, венгерский, греческий, датский, ирландский, испанский, итальянский, латышский, литовский, мальтийский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, финский, французский, хорватский, чешский, шведский, эстонский.

Всемирный день контрацепции

Праздник был учрежден по инициативе организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи, 26 сентября 2007 года. Цель – снижение высокого уровня незапланированных беременностей и абортов. В этот день по всему миру проходят различные мероприятия, имеющие непосредственное отношение к Всемирному дню контрацепции.

Приметы на 26 сентября

Красная луна на небе – к ветряной погоде.

Дождь – к хорошему урожаю.

Все грачи на юг улетели – к скорому снегу.

Куры линять начали – к теплой зиме.

Пузырьки на воде в канавах появились – к ненастью.

Что нельзя делать 26 сентября

По народным приметам 26 сентября не стоит злоупотреблять гаданиями. Так, существует примета, если девушка гадает на зеркале и разобьет его, то она не будет счастлива в личной жизни.

Этот день не подходит для женитьбы, также не стоит проводить веселые праздники.

Нельзя убираться дома.

Начинать важные дела лучше во второй половине дня и не в одиночку, попросите о помощи товарищей.

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