Что нельзя делать в Харитонов день: приметы и праздники 11 октября

11 октября 2020 года в Украине отмечают День художника, День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, а в мире – Международный день девочек и Всемирный день борьбы с ожирением. Также православная церковь почитает память преподобного Харитона Исповедника. В народе праздник называют – Харитонов день.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

День художника Украины

Этот профессиональный праздник учрежден в 1998 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы, "учитывая роль художников в развитии украинского изобразительного искусства, возрождении национальных традиций в художественном творчестве и в поддержку инициативы Союза художников Украины". Ежегодно отмечается во второе воскресенье октября.

День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины

Этот профессиональный праздник учрежден в 2004 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы, "учитывая весомый вклад работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы в обеспечение санитарного и эпидемиологического благополучия населения". Ежегодно отмечается во второе воскресенье октября.

Международный день девочек

Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года. Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав.

Всемирный день борьбы с ожирением

Праздник установила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Ожирение является одним из последствий нарушения здорового образа жизни, приводящее к осложнениям. ВОЗ в 1997 году признала, что оно переросло в эпидемию глобального характера. Врачи проводят интенсивную кампанию по просвещению населения о проблеме избыточного веса, разъясняя людям причины.

Харитонов день

11 октября православные христиане почитают память преподобного Харитона Исповедника. В народе праздник еще называли Харитон или Харитонов день.

Святой жил в начале IV века и перетерпел мучения за веру Христовую в Иконии, но остался жив, благодаря сильной вере в Бога. После того как гонения на христиан утихли, святого освободили из заключения. Всю свою жизнь он посвятил религии. В Палестине он основал три лавры – Иерихонскую, Сукийскую и Фаранскую. Недалеко от Сукийской лавры на горе в пещере преподобный Харитон провел последние годы жизни. Умер он в очень почтенном возрасте.

Обычно в этот день все оставались дома, так как считали, что именно 11 октября человека могут сглазить. Женщины и девушки занимались шитьем и рукоделием.

Приметы на 11 октября

Листья на землю падают изнанкой вверх – к хорошему урожаю.

Зайцы не побелели – к поздней зиме.

Луна в кругах – к засушливому лету.

Деревья во второй раз зацвели – к долгой и теплой осени.

Птицы низко летят – к ранней зиме.

Вечером заря красная – к ветреной погоде.

Ива инеем покрылась – к долгой зиме.

Что нельзя делать 11 октября

В этот день нельзя подметать в доме, чтобы не вымести счастье.

Не рекомендуется 11 октября употреблять любые ягоды. Говорят, что нечистая сила плюет на них, и тот, кто их съест – будет болеть.

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