Что нельзя делать в Феофанов день: приметы и праздники 12 октября

12 октября 2020 года в Украине и во всем мире отмечают День борьбы с артритом. Также Православная Церковь почитает память преподобного Феофана Милостивого. В народе праздник называют Феофанов день.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Всемирный день борьбы с артритом

Проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 1996 года. Цель – привлечь внимание общественности к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности об артритах во всех его формах, объединение усилий врачей и пациентов в направлении решения вопросов профилактики этого заболевания.

Всемирный день борьбы с артритом: когда отмечают sobitie.com.ua

Феофанов день

12 октября православные христиане почитают память преподобного Феофана Милостивого. Феофан жил в палестинском городе Газе. Он помогал бедным, молился Господу и принимал все испытания, которые выпадали на его судьбу. Со временем он лишился здоровья и умер мучительной смертью. После того как Феофан ушел в мир иной, его тело, покрытое ранами и гноем, очистилось.

Преподобный Феофан Милостивый znaj.ua

В этот день принято было устраивать охоту на зайца, после которой существовала традиция собираться на пышное застолье. Также в народе верили, что тепло на Феофана обязательно должно вернуться.

Приметы на 12 октября

Приметы на 12 октября veselo.pogovorim.su

Небо звездное – к сухой осени.

Туман появился к ночи – заморозков не будет.

Грибы поздние в лесу появились– к затяжной осени.

Ветер днем усиливается – погода будет ясной.

Гром гремит – к бесснежной зиме.

Что нельзя делать 12 октября

Нельзя сильно веселиться, устраивать гуляния и разврат.

Также запрещается грешить в этот день.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в октябре 2020 года: церковный календарь.