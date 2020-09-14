Что нельзя делать в День Мамонтия: приметы и праздники 15 сентября
15 сентября в Украине православные христиане чтут память святого мученика Маманта, а также его родителей Федота и Руфины. В народе праздник называется День Мамонтия. Также в мире отмечают Международный день демократии.
По народному календарю в этот день существуют также определенные запреты, а приметы расскажут, какой будет погода в ближайшее время. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.
День памяти мученика Маманта или День Мамонтия
Святой Мамант родился в Пафлагонии в знатной христианской семье. Мальчик рано осиротел, так как родителей его за исповедание христианства бросили в темницу, где вскоре они скончались. Его воспитанием занималась богатая вдова Амия.
Приемная мать вырастила Маманта благочестивым христианином, дала ему хорошее образование и всячески заботилась о развитии его природных способностей. Вскоре, благодаря навыкам красноречия и не по годам зрелым рассуждениям, Маманту удалось обратить в христианство многих своих сверстников.
Святой Мамант питался молоком диких коз и овец, которые собирались вокруг его жилища. Не забывал он и о нуждах близких, щедро делил хлеб с бедными и неимущими. Вскоре слава о Маманте распространилась по всей Кесарии. Узнав об этом, наместник императора послал за ним отряд воинов. Святого поймали и подвергли жестоким истязаниям. Он стойко выносил все мучения, ни разу не отступив от веры. В конце концов, святого Маманта решили отдать на съедение хищным зверям, но те не тронули его. Тогда один из языческих жрецов поразил его трезубцем. Смертельно раненный, святой Мамант вышел за пределы города. Там, в небольшой каменной пещере, он и предал дух свой Богу.
На Руси мученика Маманта называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, и считали покровителем овец и коз. Дело в том, что когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал из молока сыры. В день Мамонтия не полагалось выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозили болезни и прочие напасти. А вот на стол хорошо было поставить блюда из козьего молока.
С Мамонтия начинались гулянья парней. После окончания полевых работ всем молодым людям, которым предстояло идти в рекруты, давали полную свободу и более не нагружали никаким трудом до самого набора (он обычно случался в ноябре). Парни наряжались в праздничную одежду, ходили в гости друг к другу, устраивали игры и шуточные драки.
Международный день демократии
Международный день демократии был установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году и отмечается ежегодно 15 сентября. Эта дата приурочена к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий, которая отмечалась в 2008 году.
ООН предложила государствам, а также региональным, межправительственным и неправительственным организациям принять новый праздник, как повод обратить внимание на состояние демократии в мире. Ведь демократия – это не только цель, но и процесс.
Приметы на 15 сентября
Ясный день ознаменует теплую осень.
Красный закат сулит скорые морозы.
Если 15 сентября утрои идет дождь – остаток осени будет сухим.
Низкие облака принесут с собой непогоду.
Мыши роют норы с входом на юг — зима будет суровая.
Что нельзя делать 15 сентября
В День Мамонтия нельзя отказывать в помощи.
Также 15 сентября не стоит бездельничать. Нужно стараться провести день максимально продуктивно для привлечения удачи.
В этот день нельзя жаловаться, капризничать и поддаваться негативным мыслям.
Не стоит ходить по магазинам – покупки окажутся или бесполезными, или быстро выйдут из строя.
Нельзя выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозили болезни.
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