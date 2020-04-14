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14 апреля • обновлено в 20:05
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Что нельзя делать в Чистый четверг 2020: строгие запреты

1.2т
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Чистый четверг, или Великий четверг, Страстной четверг в 2020 году выпадает на 16 апреля.

В этот день обязательно нужно навести порядок в доме, избавиться от хлама и не забыть принять ванну. В Чистый четверг также принято печь паски, красить яйца и готовить другие праздничные блюда к Пасхе. Но также существуют и определенные запреты. Подробнее о них расскажет OBOZREVATEL.

Чистый четверг 2020: что нельзя делать

Чистый четверг 2020: что нельзя делать

Pixabay

Так, в Чистый четверг нельзя разводить в доме грязь и беспорядок, оставлять посуду немытой, а белье грязным. Также не стоит сожалеть, выбрасывая старые вещи.

По поверью, если в Великий четверг оставить дом неубранным, это принесет ссоры и несчастья на весь грядущий год.

Также в Чистый четверг нельзя петь, веселиться, танцевать, поскольку продолжается Страстная неделя.

Категорически нельзя обижаться, ругаться, злиться, думать о плохом. Считается, что нельзя одалживать деньги или вещи, особенно кухонную утварь, чтобы благополучие не покинуло дом.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Что нельзя делать в Чистый четверг

Pixabay

Кроме того, до окончания уборки в Чистый четверг нельзя печь паски, красить яйца и готовить другие праздничные блюда.

Главное, чем отличается празднование Пасхи, Чистого четверга и всей Страстной недели в 2020 году, – это то, что в условиях карантина из-за пандемии коронавируса верующих призвали воздержаться от посещения храмов, хотя церкви остаются открытыми и продолжают проводить службы.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Пасха
Место
Украина
Теги
пасхальный стол запрет традиции религия праздник
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