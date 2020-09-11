Что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи: приметы и праздники 11 сентября

11 сентября православные христиане чтят память о мученической смерти пророка Иоанна – Усекновение главы святого пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе праздник называется Головосек.

По народному календарю в этот день существуют также определенные запреты, а приметы расскажут, какой будет погода в ближайшее время. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Усекновение главы святого пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

В основе памятного дня – история смерти пророка Иоанна Крестителя, которому отрезали голову по приказу галилейского правителя Ирода. На жестокое решение Ирода повлияли его жена Иродиада и ее дочь Соломия. Иродиада не любила Ивана и давно уговаривала Ирода лишить пророка головы. Но царь не хотел этого делать и для успокоения жены посадил Иоанна в тюрьму.

Пророк Предтеча и Креститель Господень Иоанн. Азбука веры

Впрочем такое наказание не устраивало жену царя. Почти через год после заключения Иоанна, во время празднования дня рождения, Ирод пообещал Саломее выполнить любую ее просьбу. Такое расположение девушка заслужила танцами. Посоветовавшись с матерью, Саломея попросила принести ей голову Иоанна Предтечи на блюде. Царю пришлось сдержать свое слово.

Головосек 2020: традиции праздника

Усекновение главы Иоанна Предтечи входит в число Великих праздников в православии. В храмах вечером накануне служится Всенощное бдение. Верующие молятся Иоанну Крестителю за детей, а также об избавлении от головной боли.

В этот праздник необходимо придерживаться строгого поста. Нельзя есть продукты животного происхождения (мясо, яйца, молоко), а также рыбу и морепродукты.

Что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна 11 сентября. Pixabay

В народе Головосек считался одним из самых опасных праздников. По поверьям, родившийся в этот день будет несчастным, а рана, полученная на Усекновение, не будет заживать долгое время. Запрещалось работать в огороде, в особенности, если для этого использовался инвентарь с заточенной поверхностью (лопаты, серпы, косы).

Приметы на Усекновение главы Иоанна Предтечи:

Если слышен гром, то осень будет затяжной и теплой.

Скворцы на юг не улетают – стоит вскоре ожидать бабьего лета.

Стая лебедей над головой – скоро выпадет первый снег.

Гуси мимо пролетают – к ненастью.

Что нельзя делать на Головосек 11 сентября:

Есть мясо, молоко, рыбу и блюда из них.

Есть круглые фрукты и овощи красного цвета.

Ставить на стол что-либо круглое (блюда, тарелки и т.п.).

Пользоваться ножами и другими острыми предметами.

Петь и танцевать.

Работать дома и в огороде.

Женщины опасались в этот день браться за рукоделие; также старались не расчесывать волос, чтоб "не секлись".

На Предтечу не рубят капусту, не срезают мак, не копают картофель, не рвут яблоки, не берут в руки косаря, топора, заступа.

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